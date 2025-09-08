Coraz więcej negatywnych opinii. Oblivion Remastered na Steamie z problemami

W kwietniu bieżącego roku Bethesda niespodziewanie udostępniła The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered . Już po kilku dniach od premiery tytuł przyciągnął na Steamie całą masę graczy . Okazuje się jednak, że użytkownicy komputerów osobistych wyrażają coraz większe niezadowolenie z powodu licznych problemów z grą.

Ostatnie recenzje Oblivion Remastered na Steamie spadły do poziomu „mieszanych”. Negatywne opinie koncentrują się na niedociągnięciach technicznych, takich jak spadki klatek na sekundę i długie czasy ładowania. Część graczy twierdzi, że początkowo gra działała płynniej, a późniejsze aktualizacje, zamiast poprawić, wręcz pogorszyły jej wydajność.

Mimo że ostatnie duże aktualizacje ukazały się w czerwcu i lipcu, nie wprowadzono żadnych dalszych poprawek adresujących pozostałe błędy. Nie pozostaje nic innego, jak obserwować ruchy twórców, którzy być może wkrótce zdecydują się na udostępnienie nowej łatki.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered odnawia Grę Roku 2006 i daje jej oszałamiającą grafikę oraz wzbogaconą rozgrywkę. Odkryj ogromne połacie Cyrodiil jak nigdy dotąd i powstrzymaj siły otchłani w jednej z najwspanialszych gier RPG wszech czasów od nagradzanych Bethesda Game Studios. – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zadebiutował 22 kwietnia 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.