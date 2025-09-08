Coraz więcej negatywnych opinii. Oblivion Remastered na Steamie z problemami

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered z mieszanymi ocenami
Ostatnie recenzje Oblivion Remastered na Steamie spadły do poziomu „mieszanych”. Negatywne opinie koncentrują się na niedociągnięciach technicznych, takich jak spadki klatek na sekundę i długie czasy ładowania. Część graczy twierdzi, że początkowo gra działała płynniej, a późniejsze aktualizacje, zamiast poprawić, wręcz pogorszyły jej wydajność.
GramTV przedstawia:
Mimo że ostatnie duże aktualizacje ukazały się w czerwcu i lipcu, nie wprowadzono żadnych dalszych poprawek adresujących pozostałe błędy. Nie pozostaje nic innego, jak obserwować ruchy twórców, którzy być może wkrótce zdecydują się na udostępnienie nowej łatki.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered odnawia Grę Roku 2006 i daje jej oszałamiającą grafikę oraz wzbogaconą rozgrywkę. Odkryj ogromne połacie Cyrodiil jak nigdy dotąd i powstrzymaj siły otchłani w jednej z najwspanialszych gier RPG wszech czasów od nagradzanych Bethesda Game Studios. – czytamy w opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!