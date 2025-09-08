Zaloguj się lub Zarejestruj

Coraz więcej negatywnych opinii. Oblivion Remastered na Steamie z problemami

Patrycja Pietrowska
2025/09/08 15:30
0
0

Odbiór wśród graczy jest już „mieszany”.

W kwietniu bieżącego roku Bethesda niespodziewanie udostępniła The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Już po kilku dniach od premiery tytuł przyciągnął na Steamie całą masę graczy. Okazuje się jednak, że użytkownicy komputerów osobistych wyrażają coraz większe niezadowolenie z powodu licznych problemów z grą.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered z mieszanymi ocenami

Ostatnie recenzje Oblivion Remastered na Steamie spadły do poziomu „mieszanych”. Negatywne opinie koncentrują się na niedociągnięciach technicznych, takich jak spadki klatek na sekundę i długie czasy ładowania. Część graczy twierdzi, że początkowo gra działała płynniej, a późniejsze aktualizacje, zamiast poprawić, wręcz pogorszyły jej wydajność.

GramTV przedstawia:

Mimo że ostatnie duże aktualizacje ukazały się w czerwcu i lipcu, nie wprowadzono żadnych dalszych poprawek adresujących pozostałe błędy. Nie pozostaje nic innego, jak obserwować ruchy twórców, którzy być może wkrótce zdecydują się na udostępnienie nowej łatki.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered odnawia Grę Roku 2006 i daje jej oszałamiającą grafikę oraz wzbogaconą rozgrywkę. Odkryj ogromne połacie Cyrodiil jak nigdy dotąd i powstrzymaj siły otchłani w jednej z najwspanialszych gier RPG wszech czasów od nagradzanych Bethesda Game Studios. – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zadebiutował 22 kwietnia 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/oblivion-remastered-mixed-reviews-steam-september-2025/

Tagi:

News
Steam
aktualizacja
Bethesda
Bethesda Softworks
oceny
Bethesda Game Studios
opinie
Virtuos
gracze
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112