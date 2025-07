Oblivion Remastered z nową aktualizacją w wersji beta. Bethesda dzieli się nowymi zmianami

Łatka rozwiązuje też wiele problemów technicznych – twórcy usunęli błędy powodujące crashe podczas autozapisów, walki z Jyggalagiem czy działania GPU. Poprawiono także wydajność – Oblivion Remastered ma rzadziej klatkować w otwartym świecie, a animacje postaci oraz efekty pogodowe zostały usprawnione. Użytkownicy kart Intel z XeSS powinni zauważyć poprawę cieni.

Patch 1.2 pobierze się automatycznie przy uruchomieniu Steam, jeśli gracze zapisali się do wersji beta The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Aby to zrobić, należy wejść we właściwości gry w bibliotece Steam, przejść do zakładki „Beta” i wybrać “[beta]” z listy dostępnych opcji.