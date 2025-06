Bethesda naprawia swój ostatni hit. Pierwsza aktualizacja The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered już dostępna

Najważniejsze nowości w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dotyczą licznych awarii, które dotychczas występowały podczas wczytywania szybkiego zapisu, tworzenia mikstur z kradzionych składników, przełączania się między aplikacjami z użyciem Alt Tab, a także przy pracy na systemach wielomonitorowych. Poprawiono też błędy związane z nieskończonym ekranem ładowania oraz zawieszaniem się gry przy określonych czynnościach procesora.

Bethesda udostępniła pierwszą aktualizację dla The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Patch 1.1 wprowadza szereg istotnych poprawek, które mają poprawić stabilność gry oraz rozwiązać najczęściej zgłaszane problemy.

Aktualizacja nie wprowadza do The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered żadnych poprawek wydajności CPU, co potwierdza oficjalna lista zmian. Jednak według zapewnień twórców, patch powinien być w pełni kompatybilny z popularnymi modami, w tym tymi przywracającymi ustawienia płci, ulepszającymi grafikę czy modyfikującymi sztuczną inteligencję przeciwników.

Nowy patch jest dostępny jedynie w ramach programu beta na Steamie. Aby go aktywować, należy wejść w właściwości gry w bibliotece, przejść do zakładki Beta i wybrać opcję „[beta]”. Steam automatycznie pobierze wtedy aktualizację.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered jest dostępne wyłącznie na PC. Niedawno informowaliśmy, że prawie połowa graczy nie zamknęła ani jednej Bramy Otchłani.