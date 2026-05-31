Control Resonant z premierą już za miesiąc? Wyciekła zaskakująca data

Maciej Petryszyn
2026/05/31 11:30
Czas mija, a Control Resonant, jak nie miało wyznaczonej daty premiery, tak nie ma jej nadal. Ale od czego są przecieki?

Z tychże wynika, że nowa gra od Remedy Entertainment może trafić na rynek już niedługo. Bardzo, bardzo niedługo.

Control Resonant już za miesiąc?

Ciekawą sprawę odkrył jeden z użytkowników Reddita. Otóż w serwisie gamescomingout.com niespodziewanie pojawiła się data premiery Control Resonant. Data, która niekoniecznie wygląda jak zwykły placeholder, a która brzmi 30 czerwca 2026. Gdyby była to prawda, okazałoby się, że przygody Dylana Fadena trafią w nasze ręce już za równo miesiąc. Co prawda samo Remedy zapewniało, iż gra zaiste ukaże się w 2026 roku. Niemniej miało kto raczej spodziewał się, że może to wydarzyć się aż tak szybko. Samo fińskie studio jak na razie nie potwierdziło jednak tych rewelacji, warto więc podejść do nich z pewną rezerwą.

Seria Control została zapoczątkowana w 2019 roku za sprawą produkcji o tej samej nazwie. W tej kierowaliśmy poczynaniami siostry wspomnianego Dylana, Jesse Faden, która w następstwie niespodziewanych wydarzeń zostaje szefową Federalnego Biura Kontroli, zajmującego się zjawiskami paranormalnymi. Niemniej w tym samym czasie siedziba FBK zostaje opanowana przez tajemniczy Syk, a Jesse próbuje za wszelką cenę przeżyć oraz rozwikłać tajemnicę swojej przeszłości. Co ciekawe, samo Control dzieje się w dokładnie tej samej rzeczywistości, co inny hit Finów, czyli Alan Wake – wszystko w ramach tzw. Remedy Connected Universe.

Samo Control Resonant zamierza przy tym nieco wywrócić do góry nogami to, co znamy z pierwowzoru, bo twórcy chcą, by sequel radził sobie również jako samodzielna produkcja. Innym celem jest skłonienie nas, byśmy chętniej odpalili NG+, w ramach którego rozgrywka ulegnie zmianie. Na koniec warto wspomnieć, że nad Resonant ma pracować największy zespół w historii studia.

Źródło:https://egw.news/gaming/news/35138/control-resonant-release-date-possibly-leaked-reme-QCztFH1jt

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

