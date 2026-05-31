Control Resonant z premierą już za miesiąc? Wyciekła zaskakująca data

Czas mija, a Control Resonant, jak nie miało wyznaczonej daty premiery, tak nie ma jej nadal. Ale od czego są przecieki?

Z tychże wynika, że nowa gra od Remedy Entertainment może trafić na rynek już niedługo. Bardzo, bardzo niedługo.

Control Resonant już za miesiąc?

Ciekawą sprawę odkrył jeden z użytkowników Reddita. Otóż w serwisie gamescomingout.com niespodziewanie pojawiła się data premiery Control Resonant. Data, która niekoniecznie wygląda jak zwykły placeholder, a która brzmi 30 czerwca 2026. Gdyby była to prawda, okazałoby się, że przygody Dylana Fadena trafią w nasze ręce już za równo miesiąc. Co prawda samo Remedy zapewniało, iż gra zaiste ukaże się w 2026 roku. Niemniej miało kto raczej spodziewał się, że może to wydarzyć się aż tak szybko. Samo fińskie studio jak na razie nie potwierdziło jednak tych rewelacji, warto więc podejść do nich z pewną rezerwą.