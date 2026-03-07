Control Resonant nie będzie szło na skróty. "To sequel, ale i niezależny tytuł"

Okazuje się bowiem, że Control Resonant nie ma być bynajmniej bezpiecznym sequelem. To nie będzie “to samo, tylko więcej”.

Niby sequel, ale też samodzielny produkt

Co ciekawe, jak zostało wspomniane, minęło 7 lat od premiery pierwszej części i również fabularnie Control oraz Control Resonant dzielić będzie właśnie 7 lat. Przypomnijmy, że tym razem pokierujemy poczynaniami Dylana Fadena. Jego nazwisko jest jednak nieprzypadkowe, gdyż mowa tutaj o bracie protagonistki oryginału, Jesse. Sami twórcy zapewniają jednak, że nadchodząca produkcja nie będzie wyłącznie sequelem. Zamiast tego deweloperzy mieli dążyć do tego, by Resonant miało swoją wartość również jako samodzielny produkt, bez odwoływania się do zasług czy tradycji poprzednika.