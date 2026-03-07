Control Resonant nie będzie szło na skróty. "To sequel, ale i niezależny tytuł"

Po 7 latach przerwy Remedy Entertainment powraca do uniwersum Control. Tym razem jednak w nieco innej formie.
Okazuje się bowiem, że Control Resonant nie ma być bynajmniej bezpiecznym sequelem. To nie będzie “to samo, tylko więcej”.
Niby sequel, ale też samodzielny produkt
Co ciekawe, jak zostało wspomniane, minęło 7 lat od premiery pierwszej części i również fabularnie Control oraz Control Resonant dzielić będzie właśnie 7 lat. Przypomnijmy, że tym razem pokierujemy poczynaniami Dylana Fadena. Jego nazwisko jest jednak nieprzypadkowe, gdyż mowa tutaj o bracie protagonistki oryginału, Jesse. Sami twórcy zapewniają jednak, że nadchodząca produkcja nie będzie wyłącznie sequelem. Zamiast tego deweloperzy mieli dążyć do tego, by Resonant miało swoją wartość również jako samodzielny produkt, bez odwoływania się do zasług czy tradycji poprzednika.
Tak o grze opowiada dyrektor kreatywny Remedy, Mikael Kasurinen:
Nazywamy to kontynuacją i faktycznie jest to sequel, ale zarazem też niezależny tytuł. Dla mnie te gry pasują do siebie jak rodzeństwo. Każda z nich należy do tej samej rodziny, ale mają własną tożsamość, pragnienia i przeznaczenie, choć pozostają ze sobą połączone.
Sporą ciekawostką jest fakt, że, jak podaje Kasurinen, Dylan ma odbyć podróż odwrotną względem tej, którą przeżyła Jesse. Brat całe życie spędził uwięziony przez Federalne Biuro Kontroli i dopiero podczas Control Resonant po raz pierwszy ma okazję spojrzeć na to, jak wygląda świat zewnętrzny. Świat, w którym Jesse żyła do momentu rozpoczęcia fabuły Control. Wtedy znalazła się w siedzibie FBC, stając się niespodziewanie Dyrektorką Federalnego Biura Kontroli. Jedno więc uwolniło się po latach zamknięcia. Drugie zaś musiało przystosować się do ograniczonej wolności po tym, jak wcześniej było wolne.
Dyrektor kreatywny studia nie kryje ekscytacji takim rozwojem sytuacji:
To przejście z tej izolacji, niewoli i dziwnego miejsca, które dla niego jest normalnością, do świata zewnętrznego. Ten świat zewnętrzny jest dla niego osobliwy i obcy, a jednocześnie bliski nam, graczom. Jest w tym coś naprawdę ekscytującego.
Control Resonant ukaże się w 2026 roku w nieujawnionym jeszcze terminie. Produkcja będzie dostępna na komputerach z systemami Windows i macOS, a także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto wspomnieć, że przy okazji ostatniego State of Play otrzymaliśmy pierwszy gameplay z nadchodzącej produkcji.
