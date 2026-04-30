Control Resonant da powód, by przejść grę drugi raz. Remedy ujawnia NG+

Teraz otrzymaliśmy zresztą kolejną porcję informacji na jej temat. Co szykują dla nas twórcy?
New Game Plus w Control nagrodzi powracających graczy
Okazuje się, że w Control Resonant obecny będzie tryb Nowa Gra Plus, o czym wspomniano na blogu PlayStation. W praktyce będzie to działać tak, że po zakończeniu zabawy możemy przenieść nasze przedmioty, w tym ulepszenia Aberracji, zdrowia czy też zdolności bojowych. Ale nie tylko, bo wraz z naszą postacią do kolejnego podejścia przeniosą się umiejętności walk, talenty oraz artefakty. Jedynym wyjątkiem są tutaj umiejętności związane z poruszaniem się naszej postaci. Dlaczego? Wszystko przez to, że ich rozwój jest ściśle związany z postępami fabularnymi czynionym przez nas w ramach kampanii.
