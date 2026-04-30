Control Resonant da powód, by przejść grę drugi raz. Remedy ujawnia NG+

Jednym z założeń tego, by w ogóle prowadzić do Control Resonant NG+, było danie graczom swobody w kwestii budowania buildów. Drugie podejście da bowiem szansę, by przetestować rzeczy, na które wcześniej się nie zdecydowaliśmy. Jakby tego było mało, okazuje się, że w pierwszej grze nie mamy nawet szansy, by odblokować wszystko, co jest do odblokowania. Nawet pokonywanie tego samego bossa po raz wtóry będzie miało sens, gdyż w NG+ może nam wypaść z niego zupełnie inna zdolność bojowa niż ta, którą zgarnęliśmy w NG. To jednak nie koniec, bo Remedy wymyśliło jeszcze jeden z sposób na nagrodzenie tych, którzy pozostaną przy grze.

Chodzi o Artefakty. Za pierwszym podejściem razem mamy tylko trzy sloty na przedmioty dające nam pasywne modyfikatory do statystyk. Niemniej w podejściu drugim otwiera się czwarte miejsce na artefakt, dając dodatkowe możliwości. Sam świat gry też ma ewoluować, podobnie zresztą jak wspomniani już bossowie, którzy dostaną zupełnie nowe patterny ataków. Ot tak, by nie było za łatwo. Pozostaje więc tylko czekać na premierę, której terminu… nadal nie znamy. Wiemy jedynie, że Control Resonant zadebiutuje w drugim kwartale tego roku, trafiając na komputery z systemami Windows i macOS oraz na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.