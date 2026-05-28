Modern Warfare 4 coraz bliżej. Nowe Call of Duty znowu wycieka

Ubiegłoroczne Summer Game Fest zakończyło się prezentacją Call of Duty: Black Ops 7. Czy w tym roku czeka nas podobny ruch?

Autorem wycieku jest znany insider o nicku Billbil-kun. – W dzisiejszych czasach jest zbyt wiele fałszywych przecieków, a niektórzy ludzie wciąż w nie wierzą, nawet gdy udowodniono już, że są nieprawdziwe. W każdym razie, oto „nie-fałszywa” okładka jednej z gier Activision: 사. Ludzie powinni również czytać opisy grafik, aby lepiej to zrozumieć – napisał leaker w swoim poście. Rzeczony post składa się również z grafiki, która ma prezentować jedną z gier Activision. Mimo rozmazania z łatwością da się rozpoznać sylwetki żołnierzy, podczas gdy użyte przez Billbil-kuna 사 zarówno przypomina, jak i dosłownie oznacza liczbę 4 .

Skąd w ogóle te podchody? Cóż, wystarczy zajrzeć we wspomniany przez insidera opis pliku, w którym wyczytamy: – Obraz rozmyty celowo z przyczyn prawnych. Jest to nawiązanie do innego leakera, Ghost of Hope, który jako pierwszy pisał o Call of Duty: Modern Warfare 4, a wobec którego Activision podjęło działania prawne . Wszystko po to, by przestał on przedwcześnie ujawniać informacje na temat gier amerykańskiego wydawcy. Zresztą, już sam fakt, że Acti zainteresowało się wówczas sprawą, był wręcz potwierdzeniem, że nieoficjalne doniesienia są tak naprawdę prawdziwe. Teraz zaś otrzymaliśmy kolejny ślad.

Przypomnijmy, że według informacji Ghost of Hope’a akcja Modern Warfare 4 ma dziać się w Korei Północnej oraz Korei Południowej. Byłby to zatem ciekawy twist fabularny względem poprzednich odsłon. Sama nazwa wskazuje zaś, że pod względem opowieści będzie to kontynuacja zakończonego cliffhangerem Call of Duty: Modern Warfare 3 z 2023 roku. Dla samej marki będzie to zaś szansa, by odbić się po bardzo słabo przyjętym ubiegłorocznym Call of Duty: Black Ops 7.

Na koniec ciekawostka – samo Activision, widząc co się święci, chyba nie chce już dłużej czekać. Na oficjalnym kanale Call of Duty na YouTube ruszyła transmisja opisana w języku koreańskim jako KAMERA 004 | LIVE. Zatem wszystko chyba jest już jasne.