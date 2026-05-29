Diablo 4 i Path of Exile 2 mają się czego bać? Ogromny dodatek do cenionego hack’n’slasha zadebiutuje już latem

wórcy ujawnili cenę rozszerzenia i listę najważniejszych nowości.

Po niemal trzech latach od zapowiedzi Crate Entertainment wreszcie ujawniło datę premiery dodatku Fangs of Asterkarn do Grim Dawn. Ostatnie planowane rozszerzenie do popularnego hack’n’slasha trafi na PC już 23 lipca. Grim Dawn: Fangs of Asterkarn – ogromne rozszerzenie na finiszu rozwoju gry Twórcy poinformowali, że cena dodatku wyniesie 18,99 dolara, czyli około 70 złotych. Według Crate Entertainment Fangs of Asterkarn ma być „ogromne pod każdym względem”, a mapa świata powiększy się aż o 32%. Studio podkreśla, że nowa kraina będzie stanowiła ponad 80% rozmiaru podstawowej wersji Grim Dawn.

Rozszerzenie wprowadzi nowy wątek fabularny, dziesiąte mistrzostwo w postaci berserka zdolnego do przemiany w dziką bestię oraz Ascendant Game Mode. Nowy tryb skierowany jest głównie do najbardziej doświadczonych graczy i ma znacząco podnieść poziom trudności kampanii, dungeonów i walk z bossami. Na liście nowości znalazły się również dwa nowe lochy roguelike, trzy dodatkowe frakcje oraz system transmutacji afiksów, który pozwoli łatwiej kompletować idealne wyposażenie. Twórcy przygotowali także mechanikę „przebudzenia przedmiotów”, dzięki której epickie wyposażenie będzie można ulepszyć do poziomu legendarnego.

