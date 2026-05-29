Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 4 i Path of Exile 2 mają się czego bać? Ogromny dodatek do cenionego hack’n’slasha zadebiutuje już latem

Mikołaj Berlik
2026/05/29 12:00
0
0

wórcy ujawnili cenę rozszerzenia i listę najważniejszych nowości.

Po niemal trzech latach od zapowiedzi Crate Entertainment wreszcie ujawniło datę premiery dodatku Fangs of Asterkarn do Grim Dawn. Ostatnie planowane rozszerzenie do popularnego hack’n’slasha trafi na PC już 23 lipca.

Grim Dawn: Fangs of Asterkarn
Grim Dawn: Fangs of Asterkarn

Grim Dawn: Fangs of Asterkarn – ogromne rozszerzenie na finiszu rozwoju gry

Twórcy poinformowali, że cena dodatku wyniesie 18,99 dolara, czyli około 70 złotych. Według Crate Entertainment Fangs of Asterkarn ma być „ogromne pod każdym względem”, a mapa świata powiększy się aż o 32%. Studio podkreśla, że nowa kraina będzie stanowiła ponad 80% rozmiaru podstawowej wersji Grim Dawn.

Rozszerzenie wprowadzi nowy wątek fabularny, dziesiąte mistrzostwo w postaci berserka zdolnego do przemiany w dziką bestię oraz Ascendant Game Mode. Nowy tryb skierowany jest głównie do najbardziej doświadczonych graczy i ma znacząco podnieść poziom trudności kampanii, dungeonów i walk z bossami.

Na liście nowości znalazły się również dwa nowe lochy roguelike, trzy dodatkowe frakcje oraz system transmutacji afiksów, który pozwoli łatwiej kompletować idealne wyposażenie. Twórcy przygotowali także mechanikę „przebudzenia przedmiotów”, dzięki której epickie wyposażenie będzie można ulepszyć do poziomu legendarnego.

GramTV przedstawia:

Wraz z premierą dodatku zadebiutuje również aktualizacja 1.3 dostępna dla wszystkich graczy. Patch doda między innymi sterowanie WASD, rozbuduje system skrytek, odświeży interfejs użytkownika i poprawi balans rozgrywki.

Grim Dawn: Fangs of Asterkarn – ogromne rozszerzenie na finiszu rozwoju gry, Diablo 4 i Path of Exile 2 mają się czego bać? Ogromny dodatek do cenionego hack’n’slasha zadebiutuje już latem

W Grim Dawn możemy zagrać na PC oraz Xboksach.

Tagi:

News
data premiery
PC
DLC
dodatek
hack'n'slash
hack and slash
Grim Dawn
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112