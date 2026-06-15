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Control Resonant nie ucieknie przed konkurencją. Twórcy mają plan na sukces

Mikołaj Ciesielski
2026/06/15 16:45
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Remedy Entertainment szykuje „zdecydowanie największą kampanię marketingową” w swojej historii.

Na Summer Game Fest 2026 mieliśmy okazję zobaczyć klimatyczny zwiastun Control Resonant. Natomiast nieco wcześniej, bo na ostatnim State of Play, ujawniono datę premiery nowej produkcji Remedy Entertainment. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja Control zadebiutuje w niezwykle gorącym okresie, ale fińskie studio nie patrzy na konkurencję i skupia się przede wszystkim na dostarczeniu na rynek jak najlepszej gry.

Control Resonant
Control Resonant

Control Resonant zadebiutuje zgodnie z planem. Remedy skupia się na jakości swojej gry, a nie konkurencji

Thomas Puha – dyrektor ds. komunikacji w Remedy Entertainment – udzielił wywiadu redakcji IGN, w którym poruszono kwestię terminu debiutu najnowszej gry fińskiego studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami przy ustalaniu daty premiery twórcy Control Resonant „kierowali się tym, co najlepsze dla produkcji”. Deweloperom zależy bowiem na wydaniu w pełni dopracowanego produktu, dlatego nie ma możliwości, że kontynuacja Control zadebiutuje wcześniej, by uniknąć starcia z innymi tytułami.

Termin premiery jest trudny, nie ma co do tego wątpliwości, ale konkurencja zawsze będzie istnieć, jednak ostatecznie musimy zaufać jakości naszej produkcji. Organizujemy dla Control Resonant zdecydowanie największą kampanię marketingową w historii Remedy. Cena gry jest bardzo konkurencyjna, a po ogłoszeniu daty premiery, pojawi się znacznie więcej informacji – powiedział Puha.

GramTV przedstawia:

Control Resonant można kupić w przedsprzedaży na Steam za 199,99 zł, a w PlayStation Store i Xbox Store grę wyceniono odpowiednio na 259 zł i 207,49 zł. Cena jest więc naprawdę atrakcyjna i zauważalnie niższa od innych gier AAA. Wygląda na to, że Remedy Entertainment wie, co robi, a fanom pozostaje mieć nadzieję, że fińskie studio rzeczywiście dostarczy na rynek dopracowany produkt.

Na koniec przypomnijmy, że Control Resonant zadebiutuje na rynku 24 września 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej produkcji studia Remedy Entertainment.

Źródło:https://www.psu.com/news/control-resonant-is-coming-out-in-a-busy-month-but-remedy-is-not-considering-movie-the-date/

Tagi:

News
data premiery
gra akcji
premiera
Remedy Entertainment
remedy
science fiction
TPP
RPG akcji
Control Resonant
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112