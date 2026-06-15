Control Resonant nie ucieknie przed konkurencją. Twórcy mają plan na sukces

Na Summer Game Fest 2026 mieliśmy okazję zobaczyć klimatyczny zwiastun Control Resonant. Natomiast nieco wcześniej, bo na ostatnim State of Play, ujawniono datę premiery nowej produkcji Remedy Entertainment. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja Control zadebiutuje w niezwykle gorącym okresie, ale fińskie studio nie patrzy na konkurencję i skupia się przede wszystkim na dostarczeniu na rynek jak najlepszej gry.

Control Resonant zadebiutuje zgodnie z planem. Remedy skupia się na jakości swojej gry, a nie konkurencji

Thomas Puha – dyrektor ds. komunikacji w Remedy Entertainment – udzielił wywiadu redakcji IGN, w którym poruszono kwestię terminu debiutu najnowszej gry fińskiego studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami przy ustalaniu daty premiery twórcy Control Resonant „kierowali się tym, co najlepsze dla produkcji”. Deweloperom zależy bowiem na wydaniu w pełni dopracowanego produktu, dlatego nie ma możliwości, że kontynuacja Control zadebiutuje wcześniej, by uniknąć starcia z innymi tytułami.