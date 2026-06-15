Control Resonant nie ucieknie przed konkurencją. Twórcy mają plan na sukces

Control Resonant zadebiutuje zgodnie z planem. Remedy skupia się na jakości swojej gry, a nie konkurencji
Thomas Puha – dyrektor ds. komunikacji w Remedy Entertainment – udzielił wywiadu redakcji IGN, w którym poruszono kwestię terminu debiutu najnowszej gry fińskiego studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami przy ustalaniu daty premiery twórcy Control Resonant „kierowali się tym, co najlepsze dla produkcji”. Deweloperom zależy bowiem na wydaniu w pełni dopracowanego produktu, dlatego nie ma możliwości, że kontynuacja Control zadebiutuje wcześniej, by uniknąć starcia z innymi tytułami.
Termin premiery jest trudny, nie ma co do tego wątpliwości, ale konkurencja zawsze będzie istnieć, jednak ostatecznie musimy zaufać jakości naszej produkcji. Organizujemy dla Control Resonant zdecydowanie największą kampanię marketingową w historii Remedy. Cena gry jest bardzo konkurencyjna, a po ogłoszeniu daty premiery, pojawi się znacznie więcej informacji – powiedział Puha.
GramTV przedstawia:
Control Resonant można kupić w przedsprzedaży na Steam za 199,99 zł, a w PlayStation Store i Xbox Store grę wyceniono odpowiednio na 259 zł i 207,49 zł. Cena jest więc naprawdę atrakcyjna i zauważalnie niższa od innych gier AAA. Wygląda na to, że Remedy Entertainment wie, co robi, a fanom pozostaje mieć nadzieję, że fińskie studio rzeczywiście dostarczy na rynek dopracowany produkt.
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