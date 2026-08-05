8 lat po premierze niedocenione science fiction Stevena Spielberga ma w końcu szansę na kontynuację

Fani gier wideo doskonale pamiętają Ready Player One. Widowisko Stevena Spielberga przenosiło widzów do świata wirtualnej rzeczywistości pełnego nawiązań do popkultury i klasycznych gier. Choć o kontynuacji mówiło się od lat, projekt pozostawał w zawieszeniu. Teraz pojawiło się pierwsze od dawna światełko w tunelu.

Ready Player Two jednak powstaje?

Najważniejszą informację przekazał Zak Penn, scenarzysta pierwszego filmu. W rozmowie z The Direct ujawnił, że obecnie pracuje nad scenariuszem do Ready Player Two. To pierwszy od dłuższego czasu wyraźny sygnał, że Warner Bros. nie porzuciło projektu. Kontynuacja ma bazować na powieści Ready Player Two autorstwa Ernesta Cline'a, która ukazała się w 2020 roku. Już wtedy pojawiły się informacje, że studio rozważa ekranizację, jednak przez kolejne lata praktycznie nie napływały żadne nowe wieści.