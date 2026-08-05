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8 lat po premierze niedocenione science fiction Stevena Spielberga ma w końcu szansę na kontynuację

Jakub Piwoński
2026/08/05 13:30
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Ready Player One może w końcu doczekać się sequela. Po latach ciszy twórca scenariusza przekazał obiecujące wieści.

Fani gier wideo doskonale pamiętają Ready Player One. Widowisko Stevena Spielberga przenosiło widzów do świata wirtualnej rzeczywistości pełnego nawiązań do popkultury i klasycznych gier. Choć o kontynuacji mówiło się od lat, projekt pozostawał w zawieszeniu. Teraz pojawiło się pierwsze od dawna światełko w tunelu.

Ready Player One
Ready Player One

Ready Player Two jednak powstaje?

Najważniejszą informację przekazał Zak Penn, scenarzysta pierwszego filmu. W rozmowie z The Direct ujawnił, że obecnie pracuje nad scenariuszem do Ready Player Two. To pierwszy od dłuższego czasu wyraźny sygnał, że Warner Bros. nie porzuciło projektu. Kontynuacja ma bazować na powieści Ready Player Two autorstwa Ernesta Cline'a, która ukazała się w 2020 roku. Już wtedy pojawiły się informacje, że studio rozważa ekranizację, jednak przez kolejne lata praktycznie nie napływały żadne nowe wieści.

GramTV przedstawia:

Nie oznacza to jednak powrotu Stevena Spielberga na reżyserski stołek. Filmowiec potwierdził już wcześniej, że w przypadku ewentualnego sequela zamierza pełnić wyłącznie rolę producenta. Oznacza to, że za kamerą stanie inny twórca. Przypomnijmy, że Ready Player One zadebiutował w 2018 roku. Akcja filmu rozgrywała się w dystopijnej przyszłości, w której większość ludzi uciekała od szarej rzeczywistości do wirtualnego świata OASIS. Główny bohater, Wade Watts, brał udział w wyścigu o przejęcie kontroli nad cyfrowym uniwersum pozostawionym przez jego ekscentrycznego twórcę.

Choć produkcja nie stała się fenomenem na miarę największych hitów Spielberga, trudno mówić o porażce. Film zarobił 608 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 175 milionów, zebrał przyzwoite recenzje i z czasem zyskał wierne grono fanów. Jeśli prace nad scenariuszem zakończą się zgodnie z planem, Ready Player Two może trafić do kin już w 2028 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/8/4/ready-player-one-sequel-is-still-happening-zak-penn-currently-writing-the-script

Tagi:

Popkultura
film
kino
filmy
science fiction
scenariusz
Steven Spielberg
Ready Player One
Zak Penn
Ready Player Two
kontynuacja
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
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