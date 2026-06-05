Control Resonant z wymaganiami sprzętowymi. Remedy nie przesadziło

Nowa produkcja studia Remedy Entertainment zapowiada się niezwykle interesująco. Czy jednak wasz komputer sobie z nią poradzi?
Control Resonant powoli zmierza ku premierze. Niedawno poznaliśmy zresztą jej termin.
Control Resonant powoli zmierza ku premierze. Niedawno poznaliśmy zresztą jej termin.
Nowa produkcja studia Remedy Entertainment zapowiada się niezwykle interesująco. Czy jednak wasz komputer sobie z nią poradzi?
Przedstawiciele studia dali możliwość, by sprawdzić to już teraz, dzięki czemu będziecie mieli czas, by uzupełnić ewentualne braki. Oficjalne wstępne wymagania sprzętowe Control Resonant trafiły już do sieci i cóż – trzeba przyznać, że jest dobrze. Fińskie studio postawiło tutaj na rozwiązania optymalne w tych czasach, w minimalnym stopniu zwiększając to, co było ustalone 3 lata temu przy okazji wydania Alana Wake’a 2. Nie mamy więc, przynajmniej pozornie, do czynienia z optymalizacyjnym potworkiem. Pozornie, bo nie mamy na ten moment pewności, w jakiej jakości konkretnie będziemy mogli grać przy wykorzystaniu minimalnych oraz rekomendowanych wymagań upublicznionych przez Remedy.
Control Resonant trafi na rynek 24 września 2026 roku. Gra ukaże się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dostępna będzie ona w kilku różnych wersjach, a posiadacze Edycji Deluxe będą mogli liczyć, iż zaczną zabawę 2 dni wcześniej. Ale nie wszyscy, bo niespodziewanie potwierdzono, iż bonus ten obejmie jedynie posiadaczy sprzętu od Sony.
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