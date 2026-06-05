Control Resonant z wymaganiami sprzętowymi. Remedy nie przesadziło

Jaki komputer do Control Resonant?

Przedstawiciele studia dali możliwość, by sprawdzić to już teraz, dzięki czemu będziecie mieli czas, by uzupełnić ewentualne braki. Oficjalne wstępne wymagania sprzętowe Control Resonant trafiły już do sieci i cóż – trzeba przyznać, że jest dobrze. Fińskie studio postawiło tutaj na rozwiązania optymalne w tych czasach, w minimalnym stopniu zwiększając to, co było ustalone 3 lata temu przy okazji wydania Alana Wake’a 2. Nie mamy więc, przynajmniej pozornie, do czynienia z optymalizacyjnym potworkiem. Pozornie, bo nie mamy na ten moment pewności, w jakiej jakości konkretnie będziemy mogli grać przy wykorzystaniu minimalnych oraz rekomendowanych wymagań upublicznionych przez Remedy.

Wymagania minimalne:

Procesor: Intel i5-8500 lub odpowiednik od AMD

Intel i5-8500 lub odpowiednik od AMD Karta graficzna: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT

GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Miejsce na dysku: 100 GB na dysku SSD

100 GB na dysku SSD System operacyjny: Windows 10/11 64-bit

Wymagania rekomendowane: