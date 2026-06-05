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Control Resonant z wymaganiami sprzętowymi. Remedy nie przesadziło

Maciej Petryszyn
2026/06/05 16:30
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Control Resonant powoli zmierza ku premierze. Niedawno poznaliśmy zresztą jej termin.

Nowa produkcja studia Remedy Entertainment zapowiada się niezwykle interesująco. Czy jednak wasz komputer sobie z nią poradzi?

Control Resonant
Control Resonant

Jaki komputer do Control Resonant?

Przedstawiciele studia dali możliwość, by sprawdzić to już teraz, dzięki czemu będziecie mieli czas, by uzupełnić ewentualne braki. Oficjalne wstępne wymagania sprzętowe Control Resonant trafiły już do sieci i cóż – trzeba przyznać, że jest dobrze. Fińskie studio postawiło tutaj na rozwiązania optymalne w tych czasach, w minimalnym stopniu zwiększając to, co było ustalone 3 lata temu przy okazji wydania Alana Wake’a 2. Nie mamy więc, przynajmniej pozornie, do czynienia z optymalizacyjnym potworkiem. Pozornie, bo nie mamy na ten moment pewności, w jakiej jakości konkretnie będziemy mogli grać przy wykorzystaniu minimalnych oraz rekomendowanych wymagań upublicznionych przez Remedy.

Wymagania minimalne:

  • Procesor: Intel i5-8500 lub odpowiednik od AMD
  • Karta graficzna: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Miejsce na dysku: 100 GB na dysku SSD
  • System operacyjny: Windows 10/11 64-bit

Wymagania rekomendowane:

  • Procesor: Ryzen 7 3700X lub odpowiednik od Intel
  • Karta graficzna: GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Miejsce na dysku: 100 GB na dysku SSD
  • System operacyjny: Windows 10/11 64-bit

GramTV przedstawia:

Control Resonant trafi na rynek 24 września 2026 roku. Gra ukaże się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dostępna będzie ona w kilku różnych wersjach, a posiadacze Edycji Deluxe będą mogli liczyć, iż zaczną zabawę 2 dni wcześniej. Ale nie wszyscy, bo niespodziewanie potwierdzono, iż bonus ten obejmie jedynie posiadaczy sprzętu od Sony.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19896-remedy-announces-the-pc-requirements-for-control-resonant

Tagi:

News
PC
wymagania sprzętowe
wymagania
Remedy Entertainment
remedy
specyfikacja
Control
Control Resonant
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
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