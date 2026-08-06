Godzilla Minus Zero z czasem trwania. To nowy rekord dla serii

Szykuje się kolejne długie kinowe widowisko.

Godzilla Minus Zero będzie wyraźnie dłuższym widowiskiem od poprzedniej części. Ujawniony czas trwania sprawia, że produkcja Takashiego Yamazakiego zapisze się w historii całej serii. Godzilla Minus Zero ustanowi nowy rekord japońskich filmów z serii Godzilla Minus One udowodnił, że opowieść o gigantycznym potworze może jednocześnie zachwycać widowiskowymi scenami zniszczenia i skupiać się na osobistym dramacie bohaterów. Kontynuacja filmu najwidoczniej zamierza rozwinąć oba te elementy, ponieważ widzowie spędzą w kinach ponad dwie godziny. Czas trwania Godzilla Minus Zero został podany w programie New York Film Festival. Produkcja ma liczyć dokładnie 135 minut, czyli 2 godziny i 15 minut. Dla porównania Godzilla Minus One trwał 125 minut. Nowa część będzie więc o dziesięć minut dłuższa od poprzednika. Wczytywanie ramki mediów.

Wynik ten czyni Godzilla Minus Zero najdłuższą japońską produkcją w historii serii. Film zajmie jednocześnie drugie miejsce w zestawieniu wszystkich kinowych przygód Króla Potworów. Rekord nadal należy do amerykańskiej Godzilli z 1998 roku w reżyserii Rolanda Emmericha, której czas trwania wynosi 139 minut. Informacja o długości filmu spotkała się z bardzo entuzjastyczną reakcją fanów. Część widzów zwróciła uwagę, że dodatkowe minuty powinny zapewnić twórcom wystarczająco dużo miejsca zarówno na rozwinięcie losów bohaterów, jak i pokazanie kolejnych scen z udziałem tytułowego monstrum.

GramTV przedstawia:

Godzilla Minus Zero ponownie powstaje pod kierownictwem Takashiego Yamazakiego, który odpowiada także za scenariusz oraz efekty wizualne. Akcja filmu rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w Godzilla Minus One. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishimów, która będzie musiała zmierzyć się z kolejną katastrofą. Do swoich ról powrócą między innymi Ryunosuke Kamiki jako Kōichi Shikishima oraz Minami Hamabe jako Noriko Ōishi. Dotychczasowe materiały promocyjne sugerują, że skala opowieści będzie znacznie większa niż poprzednio. Jeden ze zwiastunów pokazał Godzillę w pobliżu Statuy Wolności, zapowiadając, że zagrożenie może tym razem dotrzeć również do Stanów Zjednoczonych. Produkcja będzie ponadto pierwszym japońskim filmem o Godzilli realizowanym z myślą o formacie IMAX. Przypomnijmy, że Godzilla Minus Zero zadebiutuje w Japonii 3 listopada 2026 roku. Trzy dni później, 6 listopada, film trafi do kin w Ameryce.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.