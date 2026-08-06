Godzilla Minus Zero z czasem trwania. To nowy rekord dla serii

Godzilla Minus Zero będzie wyraźnie dłuższym widowiskiem od poprzedniej części. Ujawniony czas trwania sprawia, że produkcja Takashiego Yamazakiego zapisze się w historii całej serii.
Godzilla Minus Zero ustanowi nowy rekord japońskich filmów z serii
Godzilla Minus One udowodnił, że opowieść o gigantycznym potworze może jednocześnie zachwycać widowiskowymi scenami zniszczenia i skupiać się na osobistym dramacie bohaterów. Kontynuacja filmu najwidoczniej zamierza rozwinąć oba te elementy, ponieważ widzowie spędzą w kinach ponad dwie godziny. Czas trwania Godzilla Minus Zero został podany w programie New York Film Festival. Produkcja ma liczyć dokładnie 135 minut, czyli 2 godziny i 15 minut. Dla porównania Godzilla Minus One trwał 125 minut. Nowa część będzie więc o dziesięć minut dłuższa od poprzednika.
Wczytywanie ramki mediów.
Wynik ten czyni Godzilla Minus Zero najdłuższą japońską produkcją w historii serii. Film zajmie jednocześnie drugie miejsce w zestawieniu wszystkich kinowych przygód Króla Potworów. Rekord nadal należy do amerykańskiej Godzilli z 1998 roku w reżyserii Rolanda Emmericha, której czas trwania wynosi 139 minut.
Informacja o długości filmu spotkała się z bardzo entuzjastyczną reakcją fanów. Część widzów zwróciła uwagę, że dodatkowe minuty powinny zapewnić twórcom wystarczająco dużo miejsca zarówno na rozwinięcie losów bohaterów, jak i pokazanie kolejnych scen z udziałem tytułowego monstrum.
GramTV przedstawia:
Godzilla Minus Zero ponownie powstaje pod kierownictwem Takashiego Yamazakiego, który odpowiada także za scenariusz oraz efekty wizualne. Akcja filmu rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w Godzilla Minus One. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishimów, która będzie musiała zmierzyć się z kolejną katastrofą. Do swoich ról powrócą między innymi Ryunosuke Kamiki jako Kōichi Shikishima oraz Minami Hamabe jako Noriko Ōishi.
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