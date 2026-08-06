Disney oficjalnie to przyznał. Nowe Gwiezdne wojny zawiodły

Z filmem The Mandalorian and Grogu wiązano spore nadzieje. Disney nie ukrywa już, że wynik kasowy okazał się rozczarowaniem.

Najnowszy aktorski film ze świata Gwiezdnych wojen, który trafił do kin w maju tego roku, nie spełnił oczekiwań finansowych. Mandalorian i Grogu miał być wielkim powrotem marki na duży ekran po siedmioletniej przerwie. Tymczasem przy budżecie szacowanym na około 165 milionów dolarów (bez kosztów marketingu) produkcja zarobiła na całym świecie około 345 milionów dolarów, co okazało się wynikiem poniżej oczekiwań studia.

Disney nie ma już wątpliwości – The Mandalorian & Grogu to zawód

Do sprawy odniósł się podczas spotkania z inwestorami prezes Disney Experiences Josh D'Amaro, który wprost przyznał, że film nie osiągnął zakładanych rezultatów.