Już w przyszłym tygodniu premiera filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień

W tym tygodniu Marvel zaprezentował finałowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Od premiery filmu dzieli nas już natomiast tylko kilka dni. Zgodne z zapowiedziami nowa odsłona przygód Spider-Mana zadebiutuje w polskich kinach już 31 lipca 2026 roku, a więc w najbliższy piątek.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – wielki powrót Petera Parkera

Akcja filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej odsłonie. Peter Parker jest już dorosły i mieszka samotnie po tym, jak wymazał siebie z pamięci najbliższych. W Nowym Jorku nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości, dlatego może całkowicie poświęcić się działalności jako Spider-Man.