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Już w przyszłym tygodniu premiera filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Materiał sponsorowany
2026/07/26 15:00
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Za kilka dni fani Marvela zobaczą kolejną odsłonę przygód Petera Parkera.

W tym tygodniu Marvel zaprezentował finałowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Od premiery filmu dzieli nas już natomiast tylko kilka dni. Zgodne z zapowiedziami nowa odsłona przygód Spider-Mana zadebiutuje w polskich kinach już 31 lipca 2026 roku, a więc w najbliższy piątek.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – wielki powrót Petera Parkera

Akcja filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej odsłonie. Peter Parker jest już dorosły i mieszka samotnie po tym, jak wymazał siebie z pamięci najbliższych. W Nowym Jorku nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości, dlatego może całkowicie poświęcić się działalności jako Spider-Man.

Sytuacja zaczyna się jednak komplikować. Rosnąca liczba obowiązków prowadzi do tajemniczej fizycznej przemiany, która zagraża jego istnieniu. Jednocześnie przez miasto przetacza się fala przestępczości, dając początek jednemu z najgroźniejszych zagrożeń, z jakimi bohater musiał się dotąd zmierzyć.

GramTV przedstawia:

W filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień wystąpią m.in. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando oraz Mark Ruffalo. Reżyserem produkcji jest Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers. Natomiast producentami są Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad oraz Rachel O'Connor.

Na koniec zachęcamy wszystkich fanów Spider-Mana do sprawdzenia swojej wiedzy na temat ostatnich przygód Człowieka-Pająka: Quiz wiedzy o Spider-Manie. Jak dobrze pamiętasz filmy z Tomem Hollandem?

Tagi:

Popkultura
premiera
Marvel
Spider-Man
superbohaterowie
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112