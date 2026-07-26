Już w przyszłym tygodniu premiera filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – wielki powrót Petera Parkera
Akcja filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej odsłonie. Peter Parker jest już dorosły i mieszka samotnie po tym, jak wymazał siebie z pamięci najbliższych. W Nowym Jorku nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości, dlatego może całkowicie poświęcić się działalności jako Spider-Man.
Sytuacja zaczyna się jednak komplikować. Rosnąca liczba obowiązków prowadzi do tajemniczej fizycznej przemiany, która zagraża jego istnieniu. Jednocześnie przez miasto przetacza się fala przestępczości, dając początek jednemu z najgroźniejszych zagrożeń, z jakimi bohater musiał się dotąd zmierzyć.
GramTV przedstawia:
W filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień wystąpią m.in. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando oraz Mark Ruffalo. Reżyserem produkcji jest Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers. Natomiast producentami są Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad oraz Rachel O'Connor.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!