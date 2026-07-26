Hokum - recenzja filmu. Ciemniej nie znaczy mroczniej

Film z dużym opóźnieniem w końcu trafia w nasze ręce. Nie do kin, lecz prosto na VOD. Czy warto było czekać i czy faktycznie mamy do czynienia z jednym z najlepszych horrorów tego roku?

Po takich filmach jak Obsesja czy Backrooms. Bez wyjścia poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. To właśnie one definiują horrorowy rok 2026 – łącząc sukces komercyjny z wyraźną autorską wizją i świeżością, którą wnoszą twórcy wywodzący się z YouTube'a. Jak na ich tle wypada Hokum?

Znamy ten schemat. Pisarz przybywa do tajemniczego hotelu w poszukiwaniu inspiracji, ale także po to, by zmierzyć się z własnymi traumami. Z każdą minutą atmosfera gęstnieje – nie tylko za sprawą sekretów skrywanych przez mury budynku, lecz również demonów drzemiących w głowie bohatera. To koncept wyeksploatowany, ale wciąż skuteczny i niezwykle wdzięczny dla horroru. Problem w tym, że czasami zgaszenie światła i wręczenie bohaterowi starej lampy to po prostu za mało, by podtrzymać grozę.

Niestety, już na pierwszym etapie zawodzi. Mam tu na myśli dostępność dla widza. Z tak fatalną dystrybucją film właściwie nie miał szans zawojować kin. Powstał za skromne 5 mln dolarów, więc wynik box office na poziomie 24 mln można uznać za przyzwoity. W realiach Hollywood i przy obecnej popularności horrorów trudno jednak mówić o sukcesie. Dziś nawet przeciętne produkcje potrafią zarabiać fortunę, jeśli tylko oferują skuteczne straszaki. Dla porównania – Obsesja zarobiła ponad 450 razy więcej, niż wyniósł jej budżet. Hokum pomnożył go zaledwie kilkukrotnie.

Na tle dwóch największych horrorowych sukcesów roku przegrywa więc z kretesem. Swoją cegiełkę dołożyli także polscy dystrybutorzy. Na świecie film wprowadzał do kin Neon, u nas odpowiadać za to miał Monolith Films. Nie wiem, co ostatecznie poszło nie tak, ale seansu na dużym ekranie się nie doczekaliśmy, mimo że kampania promocyjna ruszyła już na początku roku. Zwiastun jasno zapowiadał majową premierę kinową. Ostatecznie Hokum trafił wyłącznie do serwisów VOD.

Jest trauma, jest groza

Czy warto było czekać? Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Po seansie zacząłem podejrzewać, że dystrybutor ostatecznie sam zwątpił w komercyjny potencjał filmu. I nie chodzi wyłącznie o jego ogólną jakość. Zacznijmy od czegoś, co teoretycznie powinno mieć drugorzędne znaczenie. Hokum jest po prostu potwornie ciemny. Naprawdę niewiele w nim widać. Oczywiście taki był zamysł twórców, ale warto pamiętać, że obraz w kinie naturalnie wydaje się jeszcze ciemniejszy. Można więc zacząć zastanawiać się, czy ten film rzeczywiście nadawał się do wyświetlania na wielkim ekranie. Nie sądzę jednak, by właśnie ten argument przesądził o jego dystrybucyjnym losie.

Tę wszechobecną ciemność można zresztą odczytywać metaforycznie. Damian McCarthy pokazuje Hokum tak, jakby sam bał się ujawnić własne pomysły. Skrzętnie ukrywa wszystkie strachy, nie pozwalając im wybrzmieć w pełnej krasie. Owszem, dzięki temu miejscami skutecznie buduje atmosferę i jeśli po latach coś z tego filmu zapamiętam, będzie to właśnie jego gęsty, mroczny klimat. Z drugiej strony, kiedy uświadomimy sobie, że praktycznie nigdy nie dochodzi tu do prawdziwej konfrontacji z zagrożeniem, trudno oprzeć się wrażeniu, że ta nieustannie opuszczona kurtyna ma przykryć braki scenariusza. Niestety coraz bardziej skłaniam się właśnie ku takiej interpretacji.

Hokum bazuje na sprawdzonych schematach i przez większość czasu skutecznie wodzi widza za nos. Obiecuje wiele, ale ostatecznie nie wywiązuje się z umów zawartych z widzem. Można oczywiście argumentować, że taka była intencja autora – że przyzwyczajeni do wielkich finałów oczekujemy czegoś, czego ten horror świadomie nie chce nam dać. Patrzę jednak na to bardziej pragmatycznie. Dla mnie to przede wszystkim dowód ograniczeń – zarówno budżetowych, jak i, co ważniejsze, koncepcyjnych.

Strachy na lachy