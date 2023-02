Constantine 2 został anulowany? Warner Bros miał ogłosić film w akcie desperacji

Constantine 2 został oficjalnie zapowiedziany we wrześniu ubiegłego roku. Niedawno gwiazda widowiska, Keanu Reeves, po raz pierwszy wypowiedział się o nadchodzącej produkcji, przyznając, że co roku wracał do biur szefów wytwórni, aby namówić ich do stworzenia filmu. Ale teraz okazuje się, że prace na planie produkcji mogą nigdy nie wystartować i studio pogrzebie szanse na powrót aktora do swojej ikonicznej roli.

Constantine 2 jednak nie powstanie?

W skasowanym już poście KC Walsha na Twitterze, insider napisał, że produkcja Constantine’a 2 nie ruszy do przodu i projekt zostanie zakopany. Warner Bros. miał zamówić film w „akcie desperacji”, gdyż nie byli pewni, jaki plan na nowe uniwersum DC Comics ma James Gunn i Peter Safran. Włodarze DC Studios niedawno przedstawili pełny plan rozwoju swojego superbohaterskiego świata na pierwszą fazę, w której na próżno szukać kontynuacji przygód Johna Constantine’a.