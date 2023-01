Keanu Reeves pierwszy raz komentuje powstanie Constantine'a 2. Aktor zrobi wszystko, aby nakręcić film

Aktor po raz pierwszy publicznie wypowiedział się o powrocie do swojej kultowej roli. Reeves wyjaśnił, że uwielbia tę postać i jego marzeniem było powrócić do niej w nowym filmie.

Nie wiem, czy to była niedokończona sprawa, ale z pewnością była to rola, którą kochałem. I pomyślałem, że reżyser Francis Lawrence wykonał tak niesamowitą pracę. Uwielbiałem grać tę postać i bardzo podobał mi się ten film. Było jak: [głosem Olivera Twista] „Czy mogę prosić o więcej?”

Więc to ekscytujące. To prawie jak otwarty plac zabaw, na którym, miejmy nadzieję, możemy coś upichcić i pobawić się, a potem wyjść z niego i przygotować właściwy posiłek. Już nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że to się stanie. Nie wiesz, jak to się dalej potoczy. Ale na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zrealizować to marzenie