Elden Ring: Tarnished Edition nie pojawi się wyłącznie na Nintendo Switch 2. FromSoftware z ważnym komunikatem

Podczas prezentacji Nintendo Direct doczekaliśmy się ogłoszenia Elden Ring w wersji na Nintendo Switch 2. Wiele osób spekulowało, że Tarnished Edition będzie jedynie wydaniem dostosowanych do konsoli typu handheld. Wszystko wskazuje, że tak się jednak nie stanie, a jego posiadacze otrzymają również nową zawartość niedostępną na ten moment na innych platformach.

Elden Ring: Tarnished Edition - ogłoszenie deweloperów

Elden Ring Tarnished Edition ma zawierać oczywiście podstawową wersję gry z 2022 roku, dodatek Shadow of the Erdtree, lecz także nowości w postaci zbroi oraz skórki dla naszego Torrenta - zmiana wyglądu wierzchowca nie była możliwa do tej pory. FromSoftware potwierdziło już, że pierwotnie wydanie to trafi wyłącznie na Nintendo Switch 2, lecz z czasem ujrzymy je także na pozostałych platformach.