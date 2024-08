Recenzja Concord, czyli nie zawsze odpowiednie zaplecze daje dobrą grę

Nie dziwi mnie więc fakt, że Sony idąc mocno w zupełnie nową doktrynę względem swoich gier zaczęło coraz mocniej myśleć o grach usługach, bo wszyscy dookoła zaczęli je jakoś tam tworzyć z lepszym bądź gorszym skutkiem, a początkowy sukces Helldivers 2 sprawił, że czego by nie mówić – chrapka na kolejne sukcesy również się pojawiła.

Ekipa Firewalk postanowiła więc stworzyć swojego hero shootera. Biorąc pod uwagę, że Concord jest tworzony przez chociażby byłych twórców z Bungie można byłoby powiedzieć, iż jakiś przepis na porządne sieciowe strzelanki mają. W ostatecznym rozrachunku jednak mam takie wrażenie, że z jednej strony twórcy chcieli za bardzo się wyróżnić i zmieścić wszystko w swoim (mimo wszystko) ciekawym koncepcie, a z drugiej wpychać się między kolosy i próbować z nimi konkurować.

Niekoniecznie Strażnicy Galaktyki…

Zacznę jednak od tego, że chyba największym zawodem w przypadku Concord jest fakt, że tak świetny setting przypominający Strażników Galaktyki od Marvela został spalony na strzelankę sieciową. Prosi się tu bowiem o coś nieco głębszego, w minimalnym stopniu kooperacyjną strzelankę, w której przechodzimy z punktu A do punktu B podobnie jak miało to miejsce w Back 4 Blood czy innych grach tego typu. Wtedy zdecydowanie ciekawiej można byłoby opowiedzieć historię Freegunnerów, a konkretne kombinacje drużyn z ich unikalnymi umiejętnościami wpływającymi na całą drużynę świetnie wpasowywałyby się w świat Concord.

Ostatecznie jednak jesteśmy z tym, z czym jesteśmy i żeby oddać twórcom to, co należne – to nadal jest gra, która w dużym stopniu nawiązuje do jakości gier, jakie wydaje PlayStation Studios. Nie ma tu bowiem nietypowych, mocno przeszkadzających błędów oraz glitchy, a graficznie gra prezentuje się wyśmienicie. Po prostu czuć to estetyczne wykończenie będące znakiem szczególnym gier na PlayStation bez względu na to, czy jest to rozgrywka, czy cutscenki w grze rozpoczynające kolejny tydzień zabawy.

Inną kwestą jest niestety fakt, że tak jak wspomniałem wcześniej, ekipa Firewalk chciała po prostu „za bardzo” w wielu aspektach - począwszy od bohaterów i ich umiejętności poprzez skomplikowanie niektórych trybów (które tego nie wymagają), a kończąc na dość specyficznym zachowywaniu się niektórych broni czy poruszaniu się po mapach. Dokładając do tego system postępów, który wydaje się dość wolny np. aby zdobyć kolejne warianty bohaterów, to naszym oczom ujawnia się dość chaotyczna mieszanka w mimo wszystko dobrym i klimatycznym sosie. Nadal można grać w Concord i dobrze się bawić, ponieważ mi samemu włączył się syndrom „jeszcze jednego meczu”, ale biorąc pod uwagę jak bardzo jednostronne bywały niektóre pojedynki zastanawiałem się jak w ogóle działa tutaj matchmaking, bo zasadniczo po jednym czy dwóch przegranych starciach powinienem dostać taki zestaw graczy, który odpowiada pewnym wytycznym odnośnie umiejętności… a może po prostu jest zbyt mało graczy na serwerach? Trudno powiedzieć.

Idąc jednak w głębsze szczegóły to prawdę mówiąc chyba właśnie ta różnorodność względem umiejętności oraz broni bohaterów jest dla mnie największym problemem nie dlatego, że trzeba się nauczyć walczyć czymś innym niż dotychczas, a bardziej tym że niektóre strategie związane z konkretnymi Freegnunerami są zbyt skomplikowane. Tym bardziej, że wiele hero shooterów na rynku stosuje prostą zasadę „easy to learn, hard to master” i nie wymagają zbyt wiele nauki po stronie gracza, aby efektywnie tymi postaciami grać. Po prostu wskakujemy, bierzemy co nam się podoba i idziemy dalej.

W Concord natomiast większość przeciwników to zupełnie inne podejście do pola walki i właściwie jeśli ktoś podbierze nam naszego ulubieńca (albo kilku), to alternatyw praktycznie nie ma, a to oznacza jednego mniej do ostatecznego zwycięstwa. A jako, że nawet w przypadku różnych wariantów tego samego bohatera (z kilkoma zmiennymi względem umiejętności itp.) nie możemy wybrać, to koniec końców zostajemy z niczym. Być może to również problem wynikający z tego, że właściwie Concord jako gra co prawda ma podział na konkretne role Freegunnerów (Anchor, Breacher, Haunt, Ranger, Tactician, Warden)… ale nie licząc kilku, które właściwie łatwo rozpoznać, to zrozumienie ich ról potrafią wykraczać poza standardowe pojmowanie tego typu elementów. No może poza Anchor, którzy są po prostu tankami. Cała reszta to fuzja różnych ról, które można było zdecydowanie uprościć biorąc pod uwagę to, że wybór konkretnego Freegunnera to również bonusy dla całego zespołu, a warianty to również inne cechy konkretnego bohatera.

Najlepszym przykładem jest Vale, która jako Warden korzysta z karabinu snajperskiego i o ile powinna być nieco bardziej żwawa na polu walki oraz zmieniać dynamicznie pozycję, to z jednej strony porusza się bardzo wolno, a z drugiej ma tylko jeden nabój do wykorzystania po czym musi go przeładować… a obrażenia zadawane również nie są zbyt duże. W przypadku postaci z większą ilością życia jestem w stanie to zrozumieć nawet przy trafieniach krytycznych w głowę. Z kolei te skupione bardziej na szybkości czy zręczności niż na liczbie życia powinny po prostu umierać.

Z kolei prawda również jest taka, że czas potrzebny na pokonanie przeciwnika również sprawia wrażenie, jakby wszystkie pociski w magazynku nie dawały pewności na pokonanie konkretnego przeciwnika. Tutaj najlepiej widać to na przykładzie Teo, który jest klasycznym biegaczem z karabinem i w bezpośrednim starciu 1v1 może mieć problem z pokonaniem przeciwnika. Co innego zajście go od tyłu – tutaj praktycznie w każdym przypadku reakcja na taki atak jest zbyt wolna, aby cokolwiek zrobić. Nie mówiąc już o tym, że opóźnienie przeładowania w trakcie celowania przez przyrządy celownicze jest stanowczo za duże, a to już może być przyczynek do łatwego zgonu.