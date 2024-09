Według analityków Concord nie sprzedał się najlepiej. Spada również aktywność graczy na PC

Serwis IGN skontaktował się z analitykami w celu oceny sytuacji Concord. Według głównego analityka Omidia, Liama Deane’a, „wyniki na Steam są tak złe, że nawet bez dokładnych danych po stronie PS5 możemy być całkiem pewni, że gra radzi sobie bardzo źle”. Jak z kolei przekazał analityk Circana, Mat Piscatella, „Concord zajął 147. miejsce wśród aktywnych graczy PS5 w USA [...] z mniej niż 0,2% aktywnych graczy PS5 grających w tę grę w poniedziałek”.

Rhys Elliott z Midia Research uważa z kolei, że w Concord gra się przyjemnie, jednak „stworzenie zabawnej, wysokiej jakości strzelanki nie wystarczy w dzisiejszych czasach w przesyconej usługami na żywo przestrzeni”. Analitycy wskazują, że powodem słabej sprzedaży strzelanki mają być: słaby marketing, wysoka cena oraz brak zróżnicowania. Piscatella stwierdził, że wystąpiła „niska świadomość i zamiar zakupu wśród graczy”, a tylko niewielki odsetek graczy miał w ogóle wiedzieć o istnieniu Concord. Analityk Simon Carless oszacował natomiast, że całkowita sprzedaż gry wynosi około 10 tysięcy egzemplarzy na Steam i około 15 tysięcy na PlayStation.

Ścisła grupa graczy może być skłonna zaryzykować nową grę za darmo, ale zapłacenie 40 dolarów to duża prośba w dzisiejszym klimacie makroekonomicznym. Uruchomienie Concord jako gry premium ograniczyło liczbę odbiorców i pozyskiwanie użytkowników. Im więcej osób gra w grę, tym bardziej jest ona atrakcyjna. [...] Concord powinien wystartować w trybie free-to-play - lub przynajmniej w ramach subskrypcji PlayStation Plus - aby mieć szansę na walkę w swoim przepełnionym gatunku. Oczywiście nie jest jeszcze na to za późno, ale szkody mogły już zostać wyrządzone. Pierwsze wrażenie ma znaczenie. – dodał analityk Rhys Elliott.