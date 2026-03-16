Co po Clair Obscur: Expedition 33? Scenarzystka z mocną deklaracją

Maciej Petryszyn
2026/03/16 11:50
O Clair Obscur: Expedition 33 napisano i powiedziano już wiele. Tak samo, jak wiele przyznano tej produkcji nagród, czyniąc z nią w pewnych aspektach rekordzistę branży.

Pozostaje jednak pytanie, co dalej? Bo przecież po ogromnym sukcesie trzeba będzie postawić kolejny krok.

Clair Obscur: Expedition 33
Jakie są dalsze plany względem marki Clair Obscur?

Nie jest tajemnicą, że Clair Obscur: Expedition 33 to dopiero początek. Sama franczyza ma być bowiem rozwijana i w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych gier w tym właśnie uniwersum. Niemniej ogromny sukces Expedition 33 wymaga ostrożnych rozważań co do przyszłości. Z jednej strony bezpieczne stworzenie tego samego po raz drugi może okazać się dla społeczności rozczarowujące. Z drugiej zaś odejście od koncepcji pierwowzoru to potencjalny przepis na katastrofę, aczkolwiek właśnie ku temu studio miałoby się skłaniać. Tak czy inaczej, każda opcja wydaje się tyle sensowna, co też ryzykowna. Niemniej deweloperzy z Sandfall Interactive już teraz starają się to wszystko ułożyć w swoich głowach. W jaki sposób?

Na ten temat w rozmowie z GamesRadar+ wypowiedziała się Jennifer Svedberg-Yen, główna scenarzystka Sandfall:

Gdybym ci powiedziała, musiałabym cię zabić. Przepraszam. Bardzo chciałabym o tym mówić, bo jak wie mój mąż, nie potrafię dochować tajemnicy. Uwielbiam dzielić się informacjami. Chciałabym po prostu powiedzieć wszystko wszystkim. Ale nie, nie mogę. Bardzo mi przykro.

Clair Obscur: Expedition 33 ukazało się 24 kwietnia 2025 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Od tego czasu tytuł stał się prawdziwym fenomenem i pod względem liczby zdobytych nagród GOTY pokonał samego Elden Ringa od FromSoftware. Już niedługo gra będzie miała też szansę, by wyrównać historyczne osiągnięcie Baldur’s Gate 3 i otrzymać wyróżnienie dla gry roku we wszystkich 5 najważniejszych branżowych plebiscytach. Doceniana jest jednak nie tylko sama rozgrywka, ale również ścieżka dźwiękowa, która jako pierwsza trafiła na szczyty list, osiągając rzeczy wcześniej niedostępne dla żadnego innego gamingowego sountracku.

Źródło:https://insider-gaming.com/sandfall-interactive-tight-lipped-about-clair-obscurs-future/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

