Co po Clair Obscur: Expedition 33? Scenarzystka z mocną deklaracją

O Clair Obscur: Expedition 33 napisano i powiedziano już wiele. Tak samo, jak wiele przyznano tej produkcji nagród, czyniąc z nią w pewnych aspektach rekordzistę branży.

Pozostaje jednak pytanie, co dalej? Bo przecież po ogromnym sukcesie trzeba będzie postawić kolejny krok.

Jakie są dalsze plany względem marki Clair Obscur?

Nie jest tajemnicą, że Clair Obscur: Expedition 33 to dopiero początek. Sama franczyza ma być bowiem rozwijana i w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych gier w tym właśnie uniwersum. Niemniej ogromny sukces Expedition 33 wymaga ostrożnych rozważań co do przyszłości. Z jednej strony bezpieczne stworzenie tego samego po raz drugi może okazać się dla społeczności rozczarowujące. Z drugiej zaś odejście od koncepcji pierwowzoru to potencjalny przepis na katastrofę, aczkolwiek właśnie ku temu studio miałoby się skłaniać. Tak czy inaczej, każda opcja wydaje się tyle sensowna, co też ryzykowna. Niemniej deweloperzy z Sandfall Interactive już teraz starają się to wszystko ułożyć w swoich głowach. W jaki sposób?