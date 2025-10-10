Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie zamierzają powtarzać formuły wypracowanej przez ich tegoroczny hit

Jak zapowiedziało studio odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33, kolejną grę Sandfall Interactive stworzy “z miłości i autentyczności”.
Studio Sandfall Interactive odpowiedzialne za hit Clair Obscur: Expedition 33, nie planuje, aby jego następna gra koniecznie nawiązywała do poprzedniego tytułu. Tyczy się to zarówno historii, stylu artystycznego i nawet gatunku. Zaskoczeni?
Kolejna gra po Clair Obscur: Expedition 33 będzie zupełnie inna
Nie chcemy, aby nas ograniczała historia, styl artystyczny czy mechanika rozgrywki w tym, co chcemy stworzyć następne. Nie mamy jeszcze nic do ogłoszenia. Po prostu chcemy, żeby nasza kolejna gra była autentyczna i stworzona z miłością.
Choć Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło uznanie za wyjątkową oprawę wizualną i unikalne połączenie elementów RPG z dynamicznym systemem kontrataków, Broche podkreślił, że przyszły projekt nie musi być ich bezpośrednim rozwinięciem. Mechanika parowania ataków i aktywności podczas tury przeciwnika była sporym zaskoczeniem dla graczy, ale oczywiście bardzo pozytywnym. Mimo wszystko twórcy na razie nie zdradzają, czy kolejna gra Sandfall Interactive pójdzie bardziej w kierunku akcji, ale raczej nie powieli tego za co pokochali gracze ekspedycję.
W rozmowie Broche ujawnił też szczegóły dotyczące dużej aktualizacji dla Clair Obscur, która ma być formą podziękowania dla graczy za wsparcie i ciepłe przyjęcie gry:
To nie jest pełnoprawne DLC, raczej coś, co nazywamy ‘”hank you update”. Otrzymaliśmy od społeczności ogrom miłości, więc chcemy po prostu podziękować za to, że byliście z nami.
Aktualizacja, która jest w produkcji na wszystkie platformy, nie ma jeszcze daty premiery. Ma jednak wprowadzić nowe grywalne środowisko, w którym pojawią się świeże starcia z przeciwnikami i niespodzianki do odkrycia. Oprócz tego twórcy zapowiadają nowych bossów w końcowej fazie gry, dodatkowe kostiumy oraz „jeszcze więcej atrakcji dla fanów”.
Broche już wcześniej w wywiadzie dla Automaton w sierpniu, podkreślał, że decyzje projektowe Sandfall nie wynikają z kalkulacji marketingowych, co tylko podkreśla jego powyższe wypowiedzi. Studio zdecydowanie stawia na kreatywność oraz własną wizję:
Nie dodaliśmy systemu parowania po to, aby przekonać graczy, którzy nie lubią RPG-ów turowych. Zrobiliśmy to po prostu dlatego, że tego chcieliśmy.
