Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie zamierzają powtarzać formuły wypracowanej przez ich tegoroczny hit

Jak zapowiedziało studio odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33, kolejną grę Sandfall Interactive stworzy “z miłości i autentyczności”.

Studio Sandfall Interactive odpowiedzialne za hit Clair Obscur: Expedition 33, nie planuje, aby jego następna gra koniecznie nawiązywała do poprzedniego tytułu. Tyczy się to zarówno historii, stylu artystycznego i nawet gatunku. Zaskoczeni? Kolejna gra po Clair Obscur: Expedition 33 będzie zupełnie inna W rozmowie z The Washington Post, dyrektor kreatywny studia, Guillaume Broche, zdradził, że mimo ogromnego sukcesu Clair Obscur, które sprzedało się już w ponad 5 milionach egzemplarzy, twórcy nie chcą ograniczać się do jednego stylu lub formuły:

Nie chcemy, aby nas ograniczała historia, styl artystyczny czy mechanika rozgrywki w tym, co chcemy stworzyć następne. Nie mamy jeszcze nic do ogłoszenia. Po prostu chcemy, żeby nasza kolejna gra była autentyczna i stworzona z miłością. Choć Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło uznanie za wyjątkową oprawę wizualną i unikalne połączenie elementów RPG z dynamicznym systemem kontrataków, Broche podkreślił, że przyszły projekt nie musi być ich bezpośrednim rozwinięciem. Mechanika parowania ataków i aktywności podczas tury przeciwnika była sporym zaskoczeniem dla graczy, ale oczywiście bardzo pozytywnym. Mimo wszystko twórcy na razie nie zdradzają, czy kolejna gra Sandfall Interactive pójdzie bardziej w kierunku akcji, ale raczej nie powieli tego za co pokochali gracze ekspedycję. W rozmowie Broche ujawnił też szczegóły dotyczące dużej aktualizacji dla Clair Obscur, która ma być formą podziękowania dla graczy za wsparcie i ciepłe przyjęcie gry: To nie jest pełnoprawne DLC, raczej coś, co nazywamy ‘”hank you update”. Otrzymaliśmy od społeczności ogrom miłości, więc chcemy po prostu podziękować za to, że byliście z nami.

Aktualizacja, która jest w produkcji na wszystkie platformy, nie ma jeszcze daty premiery. Ma jednak wprowadzić nowe grywalne środowisko, w którym pojawią się świeże starcia z przeciwnikami i niespodzianki do odkrycia. Oprócz tego twórcy zapowiadają nowych bossów w końcowej fazie gry, dodatkowe kostiumy oraz „jeszcze więcej atrakcji dla fanów”. Broche już wcześniej w wywiadzie dla Automaton w sierpniu, podkreślał, że decyzje projektowe Sandfall nie wynikają z kalkulacji marketingowych, co tylko podkreśla jego powyższe wypowiedzi. Studio zdecydowanie stawia na kreatywność oraz własną wizję: Nie dodaliśmy systemu parowania po to, aby przekonać graczy, którzy nie lubią RPG-ów turowych. Zrobiliśmy to po prostu dlatego, że tego chcieliśmy.