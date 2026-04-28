Star Fox ma wrócić w wielkim stylu. Plotki mówią już o dwóch grach

Seria Star Fox narodziła się ponad 30 lat temu, tj. w 1993 roku. To wtedy na konsolę SNES wydano bardzo ciepło przyjęte Star Fox, które już 4 lata później doczekało się równie dobrej kontynuacji. Niemniej po przesiadce na GameCube’a cykl zaczął tracić impet. Do tego stopnia, że po 2006 roku lis trafił na dekadę do zamrażarki i dopiero w 2016 roku usłyszeliśmy o nim ponownie za sprawą Star Fox Zero na Wii U. Problem w tym, że tytuł ten okazał się rozczarowaniem i od jego premiery wydano jedynie Star Fox 2 – swoistą sentymentalną podróż dla posiadaczy SNES-a. Ale to tyle.

O nowej produkcji ze Star Foxem mówi się już od marca, gdy pojawiły się nieoficjalne doniesienia o The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake oraz właśnie nowym tytule z lisem w roli głównej. Plotki tylko wzmogły się, gdy okazało się, że Star Fox niespodziewanie pojawił się w Super Mario Galaxy Film. Trudno zakładać, by Nintendo pokazało nam zapomnianego bohatera i nie zrobiło z tym nic więcej. Bardziej wygląda to właśnie jak tworzenie gruntu pod rychły powrót.