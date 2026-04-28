Star Fox ma wrócić w wielkim stylu. Plotki mówią już o dwóch grach

Bo nadal – plotki podtrzymują, że Star Fox powróci. Ale nie w ramach jednej, a aż dwóch nowych gier.
Nie jedna, a dwie nowe gry ze Star Foxem?
Od pewnego czasu mówi się, że Star Fox znowu wejdzie do gry w ramach produkcji, która zostanie zapowiedziana już niedługo. Miałby to być klasyczny tytuł, a więc przeznaczony dla jednego gracza. Niemniej teraz francuski dziennikarz, Oscara Lemaire, zasugerował, że single playerowe doświadczenie trafi w nasze ręce dopiero w 2027 roku. Nie oznacza to jednak, że w roku 2026 Nintendo rzekomo nie zamierza bynajmniej trzymać sympatycznego lisa w hibernacji. Zamiast tego miałby on pojawić się ponownie w ramach gry multiplayerowej, czyli nastawionej na rozgrywkę dla wielu graczy. Taki obrót spraw z pewnością byłby sporą niespodzianką.
