Star Fox ma wrócić w wielkim stylu. Plotki mówią już o dwóch grach

Maciej Petryszyn
2026/04/28 11:50
Od pewnego czasu mówi się, że seria Star Fox znowu trafi w nasze ręce. Okazuje się jednak, że rzeczywistość może wyglądać nieco inaczej.

Bo nadal – plotki podtrzymują, że Star Fox powróci. Ale nie w ramach jednej, a aż dwóch nowych gier.

Nie jedna, a dwie nowe gry ze Star Foxem?

Od pewnego czasu mówi się, że Star Fox znowu wejdzie do gry w ramach produkcji, która zostanie zapowiedziana już niedługo. Miałby to być klasyczny tytuł, a więc przeznaczony dla jednego gracza. Niemniej teraz francuski dziennikarz, Oscara Lemaire, zasugerował, że single playerowe doświadczenie trafi w nasze ręce dopiero w 2027 roku. Nie oznacza to jednak, że w roku 2026 Nintendo rzekomo nie zamierza bynajmniej trzymać sympatycznego lisa w hibernacji. Zamiast tego miałby on pojawić się ponownie w ramach gry multiplayerowej, czyli nastawionej na rozgrywkę dla wielu graczy. Taki obrót spraw z pewnością byłby sporą niespodzianką.

Seria Star Fox narodziła się ponad 30 lat temu, tj. w 1993 roku. To wtedy na konsolę SNES wydano bardzo ciepło przyjęte Star Fox, które już 4 lata później doczekało się równie dobrej kontynuacji. Niemniej po przesiadce na GameCube’a cykl zaczął tracić impet. Do tego stopnia, że po 2006 roku lis trafił na dekadę do zamrażarki i dopiero w 2016 roku usłyszeliśmy o nim ponownie za sprawą Star Fox Zero na Wii U. Problem w tym, że tytuł ten okazał się rozczarowaniem i od jego premiery wydano jedynie Star Fox 2 – swoistą sentymentalną podróż dla posiadaczy SNES-a. Ale to tyle.

O nowej produkcji ze Star Foxem mówi się już od marca, gdy pojawiły się nieoficjalne doniesienia o The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake oraz właśnie nowym tytule z lisem w roli głównej. Plotki tylko wzmogły się, gdy okazało się, że Star Fox niespodziewanie pojawił się w Super Mario Galaxy Film. Trudno zakładać, by Nintendo pokazało nam zapomnianego bohatera i nie zrobiło z tym nic więcej. Bardziej wygląda to właśnie jak tworzenie gruntu pod rychły powrót.

Źródło:https://gamerant.com/star-fox-spin-off-mainline-game-2027/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

