Zaloguj się lub Zarejestruj

Soundtrack z Clair Obscur: Expedition 33 pisze historię. Największy triumf ścieżki dźwiękowej z gry

Patrycja Pietrowska
2026/02/15 17:00
0
1

Soundtrack z Expedition 33 notuje historyczne wyniki w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, ustanawiając rekordy dla muzyki z gier.

Clair Obscur: Expedition 33 od studia Sandfall Interactive po raz kolejny zapisuje się w branżowej historii, tym razem za sprawą swojej ścieżki dźwiękowej. Album wydany przez Laced Records osiągnął wyniki, których wcześniej nie notowały kompozycje stworzone na potrzeby gier wideo.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Ścieżka dźwiękowa z Clair Obscur podbija listy przebojów. Album z gry wyprzedza nawet Bad Bunny’ego

Oryginalny soundtrack Expedition 33 jako pierwszy w historii trafił na szczyt brytyjskiej listy Official Independent Albums Chart, a także zestawień Official Physical Albums Chart oraz Official Vinyl Albums Chart w Wielkiej Brytanii i Francji. W rankingu sprzedaży fizycznych wydań album uplasował się nawet wyżej niż najnowsze wydawnictwo Bad Bunny’ego, który w ostatni weekend był jedną z głównych gwiazd Super Bowl.

Produkcja osiągnęła również najwyższe w dziejach pozycje dla ścieżki dźwiękowej z gry w głównych zestawieniach albumów we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech. We Francji krążek zadebiutował na drugim miejscu listy Top 200 Albums SNEP, identyczną lokatę uzyskał w niemieckim Offizielle Deutsche Charts. W Wielkiej Brytanii znalazł się na szesnastym miejscu oficjalnej listy Top 100, a jednocześnie zajął pierwsze pozycje w kategoriach albumów niezależnych, szkockich, fizycznych, soundtracków oraz wydań winylowych.

GramTV przedstawia:

Sukces komercyjny dopełnia seria wyróżnień branżowych. Muzyka z Clair Obscur zdobyła nagrodę Game Music Award podczas gali World Soundtrack Awards oraz statuetkę za najlepszą ścieżkę dźwiękową i muzykę na The Game Awards. Mimo to projekt nie otrzymał nominacji do Grammy.

Kompozytor Lorien Testard podziękował odbiorcom za przyjęcie utworów, podkreślając, że dzielenie się nimi w codziennym życiu słuchaczy jest dla twórców niezwykle poruszające. Jak zaznaczył, muzyka buduje niewidzialną, lecz silną więź między ludźmi i pozostanie dla niego doświadczeniem, za które będzie wdzięczny na zawsze. Z kolei Danny Kelleher, szef Laced Records, przyznał, że skala zainteresowania – zarówno w streamingu, jak i sprzedaży fizycznej – przerosła oczekiwania wytwórni, a sukces to zasługa kompozytorów oraz zespołu deweloperskiego.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/now-clair-obscurs-soundtrack-is-breaking-records-charting-above-bad-bunny/

Tagi:

News
soundtrack
muzyka
ścieźka dźwiękowa
fantasy
jRPG
Kepler Interactive
muzyka z gry
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112