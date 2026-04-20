Robert Pattinson w filmowym Clair Obscur? Tego chce aktor z gry

Maciej Petryszyn
2026/04/20 14:00
Od premiery Clair Obscur: Expedition 33 minął dopiero rok. Tymczasem już pojawiają się rozważania na temat potencjalnej filmowej adaptacji.

Rozważania, co ciekawe, ze strony jednego z aktorów, którzy użyczył swojego głosu w growym oryginale. Jego “życzenie” w kwestii potencjalnej obsady jest jednak intrygujące.

Clair Obscur: Expedition 33
Głos Coxa i ciało Pattinsona to idealny Gustave?

Charlie Cox przed Clair Obscur: Expedition 33 nie miał okazji pracować przy żadnej grze. Kojarzyć go mogliśmy bardziej z Marvel Cinematic Universe, gdzie w kilku produkcjach wcielił się w postać Daredevila. Czy 43-latek były zatem gotowy, by, gdyby pojawiła się taka szansa, ponownie wcielić się w Gustave’a? I tak, i nie. Gdyby kiedykolwiek powstała filmowa adaptacja Clair Obscur, według niego we wspomnianego bohatera powinien wcielić się Robert Pattinson, czyli Bruce Wayne z Batmana Matt Reevesa. Jest jednak pewien haczyk – Cox chciałby, by postać nadal przemawiała jego głosem.

43-letni aktor opowiedział o tym w niedawnym wywiadzie z GamesRadar+:

Moje zaangażowanie w ten projekt – od pierwotnie niewielkiego udziału do skali, jaką przybrało to teraz – było niesamowicie pokornym i przyjemnym doświadczeniem, Więc tak, absolutnie. Myślałem sobie, że jeśli zrobią film, powinni prawdopodobnie zatrudnić Roberta Pattinsona do tej roli, a ja powinienem podłożyć głos. Wtedy mieliby właściwie kropka w kropkę Gustave’a z gry.

Czy jednak taka adaptacja kiedykolwiek powstanie? Z jednej strony nie ma na ten temat żadnych oficjalnych informacji, ani nawet plotek. Z drugiej zaś Clair Obscur jest na tyle dużym fenomenem, że niewykluczone, iż prędzej niż później któraś wytwórnia zainteresuje się tematem. Wszak produkcja Sandfall Interactive już kilkukrotnie zapisała się w historii branży gamingowej. To właśnie ta gra pobiła rekord 429 tytułów GOTY, który wcześniej należał do Elden Ring. Jakby tego było mało, Expedition 33 stało się drugą w historii po Baldur’s Gate 3 pozycją, która ustrzeliła swoistego wielkiego szlema, zdobywając tytuł Gry Roku w 5 najważniejszych plebiscytach.

Źródło:https://insider-gaming.com/gustave-actor-wants-robert-pattinson-in-expedition-33-film/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

