Robert Pattinson w filmowym Clair Obscur? Tego chce aktor z gry

Od premiery Clair Obscur: Expedition 33 minął dopiero rok. Tymczasem już pojawiają się rozważania na temat potencjalnej filmowej adaptacji.
Rozważania, co ciekawe, ze strony jednego z aktorów, którzy użyczył swojego głosu w growym oryginale. Jego “życzenie” w kwestii potencjalnej obsady jest jednak intrygujące.
Głos Coxa i ciało Pattinsona to idealny Gustave?
Charlie Cox przed Clair Obscur: Expedition 33 nie miał okazji pracować przy żadnej grze. Kojarzyć go mogliśmy bardziej z Marvel Cinematic Universe, gdzie w kilku produkcjach wcielił się w postać Daredevila. Czy 43-latek były zatem gotowy, by, gdyby pojawiła się taka szansa, ponownie wcielić się w Gustave’a? I tak, i nie. Gdyby kiedykolwiek powstała filmowa adaptacja Clair Obscur, według niego we wspomnianego bohatera powinien wcielić się Robert Pattinson, czyli Bruce Wayne z Batmana Matt Reevesa. Jest jednak pewien haczyk – Cox chciałby, by postać nadal przemawiała jego głosem.
43-letni aktor opowiedział o tym w niedawnym wywiadzie z GamesRadar+:
Moje zaangażowanie w ten projekt – od pierwotnie niewielkiego udziału do skali, jaką przybrało to teraz – było niesamowicie pokornym i przyjemnym doświadczeniem, Więc tak, absolutnie. Myślałem sobie, że jeśli zrobią film, powinni prawdopodobnie zatrudnić Roberta Pattinsona do tej roli, a ja powinienem podłożyć głos. Wtedy mieliby właściwie kropka w kropkę Gustave’a z gry.
Czy jednak taka adaptacja kiedykolwiek powstanie? Z jednej strony nie ma na ten temat żadnych oficjalnych informacji, ani nawet plotek. Z drugiej zaś Clair Obscur jest na tyle dużym fenomenem, że niewykluczone, iż prędzej niż później któraś wytwórnia zainteresuje się tematem. Wszak produkcja Sandfall Interactive już kilkukrotnie zapisała się w historii branży gamingowej. To właśnie ta gra pobiła rekord 429 tytułów GOTY, który wcześniej należał do Elden Ring. Jakby tego było mało, Expedition 33 stało się drugą w historii po Baldur’s Gate 3 pozycją, która ustrzeliła swoistego wielkiego szlema, zdobywając tytuł Gry Roku w 5 najważniejszych plebiscytach.
