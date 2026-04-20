Robert Pattinson w filmowym Clair Obscur? Tego chce aktor z gry

Rozważania, co ciekawe, ze strony jednego z aktorów, którzy użyczył swojego głosu w growym oryginale. Jego “życzenie” w kwestii potencjalnej obsady jest jednak intrygujące.

Głos Coxa i ciało Pattinsona to idealny Gustave?

Charlie Cox przed Clair Obscur: Expedition 33 nie miał okazji pracować przy żadnej grze. Kojarzyć go mogliśmy bardziej z Marvel Cinematic Universe, gdzie w kilku produkcjach wcielił się w postać Daredevila. Czy 43-latek były zatem gotowy, by, gdyby pojawiła się taka szansa, ponownie wcielić się w Gustave’a? I tak, i nie. Gdyby kiedykolwiek powstała filmowa adaptacja Clair Obscur, według niego we wspomnianego bohatera powinien wcielić się Robert Pattinson, czyli Bruce Wayne z Batmana Matt Reevesa. Jest jednak pewien haczyk – Cox chciałby, by postać nadal przemawiała jego głosem.