Oferta Śródtygodniowa na Steam powraca. Setki gier PC z rabatami do -95%

W Steam wystartowała kolejna edycja wyprzedaży z cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. Tym razem gracze mogą liczyć na rabaty sięgające nawet -95%, obejmujące szeroki wybór gier – od niezależnych hitów po starsze, dobrze oceniane produkcje. W ofercie pojawiły się także tytuły dostępne w swoich najniższych cenach.
Steam – nowe promocje
Wśród przecenionych produkcji znajdziemy sporo tytułów. Oto te najbardziej interesujące:
- Silly Polly Beast – 52,00 zł (-20%)
- Obscure – 8,66 zł (-66%)
- UnderRail – 16,99 zł (-75%)
- Rust – 59,99 zł (-50%)
- House of the Dying Sun – 21,59 zł (-70%)
- Assetto Corsa – 17,99 zł (-75%)
- Assassin's Creed Odyssey – 49,98 zł (-80%)
- Inscryption – 32,00 zł (-60%)
- Ultimate Fishing Simulator – 4,59 zł (-95%)
- Eiyuden Chronicle: Rising – 16,25 zł (-75%)
