Wysyp darmowych gier trwa. Jeszcze jeden prezent na Steam

Czwartek jak zwykle rozpieszcza użytkowników komputerów osobistych. Dopiero co w Epic Games Store mogliśmy odebrać dwie nowe gry za darmo, ale również Steam włączył się do akcji rozdawania prezentów, przyciągając do siebie uwagę graczy. Już wcześniej pisaliśmy o jednej z dwóch darmowych gier, jakie platforma Valve obecnie oferuje. Drugą z okazji jest darmowe The Red Lantern, czyli pierwszoosobowa gra eksploracyjna od Timberline Studio. Tytuł zadebiutował w grudniu 2021 roku i w ramach darmowej promocji pozwala zaoszczędzić aż 89,99 zł. Grę poleca aż 84% użytkowników Steama. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły obecnie trwającej promocji.

The Red Lantern to narracyjna gra survivalowa o prowadzeniu psiego zaprzęgu. Wcielasz się w rolę maszerki, która pod wpływem impulsu postanawia rozpocząć nowe życie na Alasce. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, Chomperem, kompletuje drużynę psów zaprzęgowych i wyrusza w podróż, aby odnaleźć swój nowy dom. Niestety nie jest odpowiednio przygotowana na tę przygodę. Musi nauczyć się przystosowywać do trudnych warunków, by zadbać zarówno o siebie, jak i o swoje psy podczas wędrówki przez dzikie tereny. W tej przygodowej grze opartej na przemierzaniu szlaków musisz zarządzać zasobami, troszczyć się o swoją drużynę oraz wyciągać wnioski z porażek, aby odnaleźć drogę do domu – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego The Red Lantern to udajcie się pod ten adres. Oferta trwa tylko do 15 czerwca do godziny 15:00 czasu polskiego.