Pokemony i Palworld mają nowego rywala? Nowy tytuł na Steamie zachwycił graczy

Voidling Bound zadebiutował na Steamie i już na starcie może pochwalić się 94% pozytywnych recenzji. Gracze chwalą przede wszystkim system rozwoju stworzeń, dużą liczbę wariantów oraz połączenie kolekcjonowania potworów z dynamiczną akcją.

Voidling Bound – nietypowe podejście do gatunku creature collectorów

Popularność Pokemonów od lat inspiruje twórców do tworzenia własnych gier opartych na łapaniu i rozwijaniu fantastycznych stworzeń. W ostatnich latach ogromny rozgłos zdobyło Palworld, a teraz uwagę społeczności Steam przyciąga kolejna produkcja. Voidling Bound stawia na futurystyczne klimaty science fiction i oferuje kilka rozwiązań, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Największą różnicą względem wielu podobnych produkcji jest fakt, że gracze nie sterują trenerem, lecz bezpośrednio samymi stworzeniami. Rozgrywka została połączona z elementami strzelanki TPP, dzięki czemu walka jest bardziej dynamiczna niż w klasycznych jRPG-ach inspirowanych Pokemonami.