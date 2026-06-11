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Pokemony i Palworld mają nowego rywala? Nowy tytuł na Steamie zachwycił graczy

Mikołaj Berlik
2026/06/11 13:00
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Voidling Bound przyciąga graczy nietypowym podejściem do gatunku creature collectorów.

Voidling Bound zadebiutował na Steamie i już na starcie może pochwalić się 94% pozytywnych recenzji. Gracze chwalą przede wszystkim system rozwoju stworzeń, dużą liczbę wariantów oraz połączenie kolekcjonowania potworów z dynamiczną akcją.

Voidling Bound
Voidling Bound

Voidling Bound – nietypowe podejście do gatunku creature collectorów

Popularność Pokemonów od lat inspiruje twórców do tworzenia własnych gier opartych na łapaniu i rozwijaniu fantastycznych stworzeń. W ostatnich latach ogromny rozgłos zdobyło Palworld, a teraz uwagę społeczności Steam przyciąga kolejna produkcja. Voidling Bound stawia na futurystyczne klimaty science fiction i oferuje kilka rozwiązań, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Największą różnicą względem wielu podobnych produkcji jest fakt, że gracze nie sterują trenerem, lecz bezpośrednio samymi stworzeniami. Rozgrywka została połączona z elementami strzelanki TPP, dzięki czemu walka jest bardziej dynamiczna niż w klasycznych jRPG-ach inspirowanych Pokemonami.

Według danych ze Steam, w momencie publikacji artykułu gra posiadała 579 recenzji użytkowników, z czego aż 544 były pozytywne. Przekłada się to na średnią na poziomie 94%. Deweloperzy z Hatchery Games przygotowali również darmowe demo, a do 23 czerwca produkcja jest dostępna z 10-procentową zniżką.

GramTV przedstawia:

Choć podstawowych stworzeń jest zaledwie dziewięć, twórcy przygotowali ponad 30 ewolucji, sekretne warianty oraz system łączenia różnych gatunków. Dzięki temu liczba możliwych kombinacji liczona jest w setkach. W recenzjach pojawiają się porównania do takich marek jak Pokemon, Palworld, Spore, Skylanders czy Spyro the Dragon.

Nie zabrakło jednak uwag krytycznych. Część graczy zwraca uwagę na ograniczoną różnorodność misji, która z czasem może prowadzić do powtarzalności. Niektórzy wskazują również, że produkcja mogłaby jeszcze bardziej zyskać na atrakcyjności dzięki dodaniu trybu kooperacji. Mimo tych Voidling Bound zaliczyło bardzo dobry start.

Źródło:https://gamerant.com/best-pokemon-likes-steam-new-voidling-bound-review/

Tagi:

News
PC
Steam
premiera
oceny
Pokemon
pokemony
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112