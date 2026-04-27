Valve wreszcie odpala Steam Controller. Premiera już za tydzień

Plotki, ploteczki i wreszcie cyk – oficjalne ogłoszenie. Valve już za chwilę podrzuci nam swój własny kontroler.

I to dosłownie za chwilę. Premiera już za równo tydzień. Steam Controller trafi na rynek już za tydzień Steam Controller ukaże się na rynku już 4 maja około godziny 19:00 polskiego czasu. To wtedy na oficjalnej strony kontrolera ruszy jego sprzedaż, chociaż warto mieć na uwadze, że nie będzie to tania zabawka. Za pada od Valve przyjdzie nam bowiem zapłacić 419 zł. Dla porównania za podstawowy pad do Xboxa w Microsoft Store wyłożymy obecnie 279 zł, podczas gdy DualSense do PlayStation 5 wyceniono na 349 zł. Różnica w cenie jest więc znacząca, a sam wydatek na poziomie ponad 400 zł zdecydowanie nie należy do małych.

A co w ogóle otrzymamy za rzeczone 419 zł? Nowy Steam Controller wyposażony zostanie w magnetyczne drążki TMR, a także 4 silniczki odpowiedzialne za wibracje, żyroskop i dwa panele dotykowe podobne do tych ze Steam Decka. Bateria, w którą wyposażono kontroler, może pochwalić się pojemnością na poziomie 8,39 Wh, co ma przekładać się na ponad 35 godzin zabawy bez konieczności ładowania. Jeżeli zaś chodzi o łączność z komputerem, to za tę odpowiedzialny będzie Steam Controller Puck. Adapter ma charakteryzować się niskim opóźnieniem oraz łatwym magnetycznym ładowaniem. Do kontrolera dołączono również kabel USB.

Dla Valve to drugi po Steam Decku sprzęt z tej samej rodziny, który znajdzie się na rynku. Ale na tym nie koniec, bo w kolejce czekają już Steam Machine oraz Steam Frame. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z pełnoprawnym komputerem, w drugim zaś z goglami wirtualnej rzeczywistości. Premiery obu przewidywane są na 2026 rok, aczkolwiek przynajmniej w przypadku Machine nie jest to takie pewne. Ziarno niepewności w tej kwestii zasiało zresztą samo Valve.

