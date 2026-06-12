Phantom Blade Zero nie boi się GTA 6. Twórcy: „Nie myślimy o konkurencji”

Najważniejsza jest jakość gry, a nie walka o miejsce w kalendarzu premier?

Premiera GTA 6 sprawia, że wielu wydawców ostrożnie planuje swoje kalendarze. Niektóre studia unikają debiutu w pobliżu nowej produkcji Rockstar Games, obawiając się utraty zainteresowania graczy. Zupełnie inne podejście prezentuje jednak S-GAME, czyli zespół odpowiedzialny za Phantom Blade Zero.

Phantom Blade Zero – twórcy nie przejmują się GTA 6

W rozmowie z PC Gamer reżyser gry Qiwei Liang odniósł się do obaw związanych z premierą Phantom Blade Zero w okresie zbliżonym do debiutu GTA 6. Dowiedzieliśmy się, że studio nie kierowało się konkurencją przy podejmowaniu decyzji o przesunięciu daty wydania. Według Lianga dodatkowy czas jest wykorzystywany przede wszystkim na dopracowanie produkcji. Twórcy chcą wyeliminować więcej błędów, poprawić optymalizację i ograniczyć konieczność publikowania dużej łatki w dniu premiery.