Phantom Blade Zero nie boi się GTA 6. Twórcy: „Nie myślimy o konkurencji”

Najważniejsza jest jakość gry, a nie walka o miejsce w kalendarzu premier?
Premiera GTA 6 sprawia, że wielu wydawców ostrożnie planuje swoje kalendarze. Niektóre studia unikają debiutu w pobliżu nowej produkcji Rockstar Games, obawiając się utraty zainteresowania graczy. Zupełnie inne podejście prezentuje jednak S-GAME, czyli zespół odpowiedzialny za Phantom Blade Zero.
Phantom Blade Zero – twórcy nie przejmują się GTA 6
W rozmowie z PC Gamer reżyser gry Qiwei Liang odniósł się do obaw związanych z premierą Phantom Blade Zero w okresie zbliżonym do debiutu GTA 6. Dowiedzieliśmy się, że studio nie kierowało się konkurencją przy podejmowaniu decyzji o przesunięciu daty wydania. Według Lianga dodatkowy czas jest wykorzystywany przede wszystkim na dopracowanie produkcji. Twórcy chcą wyeliminować więcej błędów, poprawić optymalizację i ograniczyć konieczność publikowania dużej łatki w dniu premiery.
Jak podkreślił przedstawiciel studia, sukces gry zależy przede wszystkim od jej jakości. W jego opinii nawet tak ogromna premiera jak GTA 6 nie ma decydującego wpływu na odbiór dobrze przygotowanego tytułu.
Oskarżony o zabójstwo swojego pana i z sercem złamanym na kawałki, Soul ma przed sobą zaledwie sześćdziesiąt sześć dni życia. Samotny i ścigany przez dawnych towarzyszy przemierza świat, w którym lojalności są zmienne, a ostrza milczą – zdeterminowany, by rozwikłać spisek, który skazał go na śmierć.
Deszcz miesza się z krwią, a miłosierdzie splata się z zemstą. Podróż Soula to opowieść o miłości, nienawiści i kruchym poszukiwaniu sensu posiadania serca.
GramTV przedstawia:
S-GAME pracuje również nad jak najlepszą dostępnością gry na różnych platformach. Studio deklaruje chęć uruchomienia tytułu na Steam Decku, mimo że wykorzystanie Unreal Engine 5 często sprawia problemy na przenośnym sprzęcie Valve.
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