Zaloguj się lub Zarejestruj

Phantom Blade Zero nie boi się GTA 6. Twórcy: „Nie myślimy o konkurencji”

Mikołaj Berlik
2026/06/12 09:30
0
0

Najważniejsza jest jakość gry, a nie walka o miejsce w kalendarzu premier?

Premiera GTA 6 sprawia, że wielu wydawców ostrożnie planuje swoje kalendarze. Niektóre studia unikają debiutu w pobliżu nowej produkcji Rockstar Games, obawiając się utraty zainteresowania graczy. Zupełnie inne podejście prezentuje jednak S-GAME, czyli zespół odpowiedzialny za Phantom Blade Zero.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero – twórcy nie przejmują się GTA 6

W rozmowie z PC Gamer reżyser gry Qiwei Liang odniósł się do obaw związanych z premierą Phantom Blade Zero w okresie zbliżonym do debiutu GTA 6. Dowiedzieliśmy się, że studio nie kierowało się konkurencją przy podejmowaniu decyzji o przesunięciu daty wydania. Według Lianga dodatkowy czas jest wykorzystywany przede wszystkim na dopracowanie produkcji. Twórcy chcą wyeliminować więcej błędów, poprawić optymalizację i ograniczyć konieczność publikowania dużej łatki w dniu premiery.

Jak podkreślił przedstawiciel studia, sukces gry zależy przede wszystkim od jej jakości. W jego opinii nawet tak ogromna premiera jak GTA 6 nie ma decydującego wpływu na odbiór dobrze przygotowanego tytułu.

Oskarżony o zabójstwo swojego pana i z sercem złamanym na kawałki, Soul ma przed sobą zaledwie sześćdziesiąt sześć dni życia. Samotny i ścigany przez dawnych towarzyszy przemierza świat, w którym lojalności są zmienne, a ostrza milczą – zdeterminowany, by rozwikłać spisek, który skazał go na śmierć.

Deszcz miesza się z krwią, a miłosierdzie splata się z zemstą. Podróż Soula to opowieść o miłości, nienawiści i kruchym poszukiwaniu sensu posiadania serca.

GramTV przedstawia:

S-GAME pracuje również nad jak najlepszą dostępnością gry na różnych platformach. Studio deklaruje chęć uruchomienia tytułu na Steam Decku, mimo że wykorzystanie Unreal Engine 5 często sprawia problemy na przenośnym sprzęcie Valve.

Phantom Blade Zero ma zadebiutować pod koniec października na PC oraz PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/phantom-blade-zero-director-on-launching-close-to-gta-6-we-dont-think-about-any-of-this

Tagi:

News
PC
RPG
wywiad
PlayStation 5
Phantom Blade Zero
S-Game
RPG akcji
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112