Ruszyła nowa Oferta Weekendowa z mocnymi przecenami. Wielkie promocje dostępne na Steamie

Na Steam wystartowała kolejna odsłona Oferty Weekendowej. Tym razem Valve przygotowało rabaty sięgające nawet 90%, a wśród przecenionych produkcji znalazło się sporo cenionych gier niezależnych i tytułów m.in. od polskich twórców.
Najciekawsze promocje z Oferty Weekendowej na Steam
- Blasphemous – 8,99 zł (-90%)
- Don't Starve Together – 5,39 zł (-90%)
- Invisible, Inc. – 9,43 zł (-75%)
- Mark of the Ninja: Remastered – 21,59 zł (-70%)
- Rift of the NecroDancer – 32,39 zł (-55%)
- The Stanley Parable – 14,12 zł (-50%)
- Hotline Miami – 4,59 zł (-90%)
- Pacific Drive – 35,97 zł (-67%)
- CARRION – 9,19 zł (-90%)
- RUINER – 9,19 zł (-90%)
- Golf With Your Friends – 5,39 zł (-90%)
- Overcooked – 6,09 zł (-90%)
- Hell Let Loose – 37,25 zł (-75%)
- Cult of the Lamb – 44,99 zł (-50%)
- Crypt of the NecroDancer – 10,79 zł (-80%)
Wyprzedaż potrwa przez cały weekend. Wiele przecenionych tytułów dostępnych jest obecnie w najniższych lub jednych z najniższych cen w historii Steam.
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