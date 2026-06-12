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Ruszyła nowa Oferta Weekendowa z mocnymi przecenami. Wielkie promocje dostępne na Steamie

Mikołaj Berlik
2026/06/12 12:30
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W ramach nowej Oferty Weekendowej przeceniono m.in. Blasphemous, Hotline Miami, Pacific Drive i Don't Starve Together.

Na Steam wystartowała kolejna odsłona Oferty Weekendowej. Tym razem Valve przygotowało rabaty sięgające nawet 90%, a wśród przecenionych produkcji znalazło się sporo cenionych gier niezależnych i tytułów m.in. od polskich twórców.

Steam
Steam

Najciekawsze promocje z Oferty Weekendowej na Steam

Wyprzedaż potrwa przez cały weekend. Wiele przecenionych tytułów dostępnych jest obecnie w najniższych lub jednych z najniższych cen w historii Steam.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112