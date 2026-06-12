Ruszyła nowa Oferta Weekendowa z mocnymi przecenami. Wielkie promocje dostępne na Steamie

Na Steam wystartowała kolejna odsłona Oferty Weekendowej. Tym razem Valve przygotowało rabaty sięgające nawet 90%, a wśród przecenionych produkcji znalazło się sporo cenionych gier niezależnych i tytułów m.in. od polskich twórców.

Najciekawsze promocje z Oferty Weekendowej na Steam

Wyprzedaż potrwa przez cały weekend. Wiele przecenionych tytułów dostępnych jest obecnie w najniższych lub jednych z najniższych cen w historii Steam.