Co dalej z serialem Tomb Raider Amazona? Czarne chmury nad projektem

Jak wiemy, Amazon dzierży od pewnego czasu prawa do marki Tomb Raider, planując stworzenie całego uniwersum, w tym filmów, seriali i gier. W ostatnim czasie głośno było szczególnie o serialu aktorskim. Za sterami tego projektu postawiono Phoebe Waller-Bridge, którą znamy głównie jako aktorkę (Fleabag, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia) – miała tu jednak czuwać nad scenariuszem. Jednak mimo ambitnych i szumnych planów i ogromnych nakładów finansowych, serial wciąż jest na etapie rozwoju bez konkretnego harmonogramu. Czy fani mają powody do niepokoju?

Co dalej z serialowym Tomb Raider?

Informację tę ujawnił portal Puck. Serial został ogłoszony w 2023. W ubiegłym roku spekulowano nawet o tym, kto wystąpi w roli głównej. Typowano znaną z Gry o tron Sophie Turner. Jak na razie nie zapadły jednak żadne konkretne decyzje. Podobne problemy spotkały adaptację God of War, nad którą także pracuje Amazon. Choć w przypadku tego serialu, którego showrunnerem jest Ronalda D. Moore’a, sprawa ostatnio nabrała tempa, to on także przechodził perturbację – wymieniono bowiem scenarzystów. Możliwe, że podobny los spotka serial Tomb Raider.