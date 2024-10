Netflix niezrażony kontrowersjami. Tomb Raider: Legenda Lary Croft wróci w 2. sezonie

Chociaż wielu widzom animowane przygody Lary Croft nie przypadły do gustu, to Netflix zdecydował się zamówić nowe odcinki.

Najwyraźniej Tomb Raider: Legenda Lary Croft to nowy sukces Netflixa. Produkcja zadebiutowała z pierwszym sezonem 10 października i szybko zaczęła zbierać negatywne opinie. Możemy to zauważyć w popularnych serwisach, takich ja IMDb, gdzie średnia ocena wynosi zaledwie 5,3/10 (z 4,7 tysięcy opinii), Rotten Tomatoes, w którym średnia nota to 2,1/5 (z ponad 250 recenzji użytkowników), a także Metacritic, gdzie ocena wynosi 3/10 (z 167 ocen). Najwyraźniej platforma musi być zadowolona z oglądalności serialu i już teraz zamówili drugi sezon.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft przedłużona na drugi sezon

Więcej grobowców. Więcej przygód. Więcej Lary. Tomb Raider: Legenda Lary Croft będzie kontynuowane w drugim sezonie, tylko na Netflixie.

