Serial God of War powstaje od nowa. Amazon znalazł nowego twórcę

Jeszcze w 2022 roku Amazon i Sony zapowiedziały serialową adaptację God of War. W międzyczasie pojawiły się tak docenione produkcje, jak The Last of Us oraz Fallout, które przywróciły fanom wiarę w ekranizację gier. Kolejnym tytułem potwierdzającym wysoką jakość serialowych adaptacji słynnych growych marek miały być przygody Kratosa, ale niedawno poinformowano, że produkcja napotkała na pewne problemy, które doprowadziły do zresetowania prac. Amazon rozstał się z obecnymi twórcami, prawdopodobnie z powodu różnic kreatywnych i rozpoczęto poszukiwania nowego sternika dla tego projektu. Firma nie musiała długo szukać i sięgnęła po weterana branży, czyli Ronalda D. Moore’a.

God of War – znaleziono nowego twórcę serialu Amazona i Sony

Moore będzie showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym God of War. Swoją karierę rozpoczął od prac nad serialami z uniwersum Star Trek, a jego ostatnimi produkcjami były Outlander oraz For All Mankind, które doczekały się wielu sezonów i nadal są jednymi z najchętniej oglądanych seriali. Moore pracował również nad popularnym serialem sci-fi, czyli Battlestar Galactica.