Dała nam Pierścienie Władzy, ale już nowy Bond był poza jej zasięgiem. Z Amazon MGM odchodzi dotychczasowa szefowa

To niezwykle ważna informacja dla branży filmowej. Jen Salke, dotychczasowa szefowa Amazon MGM Studios, ogłosiła swoje odejście z firmy, aby rozpocząć nową działalność producencką. Decyzja ta zbiega się w czasie z przejęciem przez Amazon pełnej kontroli kreatywnej nad franczyzą Jamesa Bonda, co może sygnalizować nowy rozdział w historii serii.​

Jen Salke nie jest już szefową Amazon MGM

Salke dołączyła do Amazona w 2018 roku, wcześniej pełniąc funkcję prezes NBC Entertainment. Pod jej kierownictwem Amazon zrealizował ambitne projekty, takie jak kosztujący 500 milionów dolarów serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy oraz 300-milionowy serial Citadel braci Russo. Jednak nie wszystkie przedsięwzięcia odniosły oczekiwany sukces, co budziło wątpliwości co do strategii firmy. ​