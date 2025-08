Clair Obscur: Expedition 33 z kolejnym sukcesem. Imponująca liczba recenzji na Steam

Warto dodać, że Clair Obscur: Expedition 33 to również najwyżej oceniana gra 2025 roku w serwisie Metacritic (nie biorąc pod uwagę The Legend of Zelda: Breath of the Wild i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom w wersji na Nintendo Switch 2). Nic więc dziwnego, że dzieło deweloperów ze studia Sandfall Interactive jest jednym z głównych kandydatów do zgarnięcia tytułu Gry roku. Jeśli mieliście już okazję zapoznać się ze wspomnianym tytułem, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach.

Na koniec przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Od momentu premiery gra dostępna jest również w ramach subskrypcji PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat debiutanckiej produkcji studia Sandfall Interactive, to zapraszamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!