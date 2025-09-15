Clair Obscur: Expedition 33 nie zwalnia tempa. Twórcy chwalą się sukcesem

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Clair Obscur: Expedition 33 może trafić na kolejną platformę. W sieci pojawiła się tymczasem kolejna wiadomość, która powinna zainteresować fanów wspomnianego tytułu. Deweloperzy ze studia Sandfall Interactive pochwalili się bowiem nowymi wynikami sprzedaży swojej produkcji.

Poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży Clair Obscur: Expedition 33

Okazuje się, że debiutancka produkcja francuskiego zespołu nie zwalnia tempa i wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród graczy. Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Clair Obscur: Expedition 33 przekroczyła już 4,4 miliona egzemplarzy (dzięki GamingBolt). Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik, zwłaszcza że wspomniany tytuł od momentu premiery dostępny jest dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.