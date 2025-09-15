Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 nie zwalnia tempa. Twórcy chwalą się sukcesem

Mikołaj Ciesielski
2025/09/15 16:45
Ujawniono nowe wyniki sprzedaży debiutanckiej produkcji studia Sandfall Interactive.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Clair Obscur: Expedition 33 może trafić na kolejną platformę. W sieci pojawiła się tymczasem kolejna wiadomość, która powinna zainteresować fanów wspomnianego tytułu. Deweloperzy ze studia Sandfall Interactive pochwalili się bowiem nowymi wynikami sprzedaży swojej produkcji.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży Clair Obscur: Expedition 33

Okazuje się, że debiutancka produkcja francuskiego zespołu nie zwalnia tempa i wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród graczy. Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Clair Obscur: Expedition 33 przekroczyła już 4,4 miliona egzemplarzy (dzięki GamingBolt). Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik, zwłaszcza że wspomniany tytuł od momentu premiery dostępny jest dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Raz do roku Malarka budzi się i kreśli na swym Monolicie przeklętą liczbę. Każdy, kto jest starszy niż ta liczba, zmienia się w proch i znika. Z roku na rok liczba jest coraz niższa, a nas zostaje coraz mniej. Jutro Malarka się przebudzi i namaluje „33”. My zaś wyruszymy w ostatnią misję – musimy zniszczyć Malarkę, aby już nigdy więcej nie namalowała śmierci – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat debiutanckiej produkcji studia Sandfall Interactive, to zapraszamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://gamingbolt.com/clair-obscur-expedition-33-has-sold-4-4-million-units

News
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
RPG
sprzedaż
fantasy
jRPG
gra turowa
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
