Clair Obscur: Expedition 33 przyniesie rewolucję w branży gier? „50-dolarowe arcydzieło w 80-dolarowej branży”

Jeden z użytkowników Reddita o nicku 8118dx, stwierdził, że gra może „zmienić filozofię w branży”, pokazując, że popularne tytuły można tworzyć bez budżetów rzędu setek milionów dolarów. Inny komentator, Shawng7777 , określił Clair Obscur mianem „50-dolarowego arcydzieła w 80-dolarowym przemyśle”. To przytyk do niedawnych zapowiedzi podwyżek cen gier przez Microsoft, a także ustalenie wyższej ceny Ghost of Yotei od PlayStation na jednym z rynków.

Wypowiedzi te pojawiają się w kontekście coraz bardziej pesymistycznych prognoz dla branży. Masowe zwolnienia w takich firmach jak Bungie, Naughty Dog, Embracer Group czy Microsoft to dziś smutna codzienność. Tym bardziej sukces Clair Obscur staje się symbolem i jednocześnie przypomnieniem, że pasja, pomysł i zgrany zespół wciąż mogą przebić się przez gąszcz gier usług i produkcji AAA.

Gracze porównują sukces Clair Obscur do wcześniejszych „niskobudżetowych hitów” takich jak Lies of P czy Schedule 1. Choć przed nami jeszcze premiery najbardziej oczekiwanych produkcji takich jak GTA VI czy Wiedźmin 4, wielu uważa, że to właśnie mniejsze, ryzykowne projekty są potrzebne, by ożywić ducha kreatywności w branży.

Jak napisał 8118dx: „potrzebny jest powrót do formy – nie tylko dla gatunku RPG, ale dla całej branży”. Clair Obscur: Expedition 33 może być właśnie pierwszym krokiem w tę stronę.