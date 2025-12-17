Najbardziej wyczekiwany gadżet z Clair Obscur: Expedition 33 wreszcie ujawniony

Postać Esquie z gry Clair Obscur: Expedition 33 wreszcie doczekała się swojej pluszowej wersji. Przedsprzedaż jedynej oficjalnej pluszowej maskotki Esquie jest już dostępna, a zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem IGN Store. W opisie produktu podkreślono, że pluszak ten był towarem, o który fani Expedition 33 prosili najbardziej.

Esquie z Clair Obscur: Expedition 33 doczekał się pluszaka. Ruszyła przedsprzedaż

Zaledwie tydzień po premierze gry, jej reżyser potwierdził, że studio rozpoczęło rozmowy na temat stworzenia gadżetów z Esquie. Dwa tygodnie później studio Sandfall oficjalnie poinformowało, że pluszak „nadchodzi wkrótce”. Po siedmiu miesiącach oczekiwania, w końcu nastąpiło oficjalne ujawnienie produktu, choć w dalszym ciągu jest to przedsprzedaż.