Najbardziej wyczekiwany gadżet z Clair Obscur: Expedition 33 wreszcie ujawniony

Uwielbiany towarzysz wychodzi z gry do rzeczywistości.
Postać Esquie z gry Clair Obscur: Expedition 33 wreszcie doczekała się swojej pluszowej wersji. Przedsprzedaż jedynej oficjalnej pluszowej maskotki Esquie jest już dostępna, a zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem IGN Store. W opisie produktu podkreślono, że pluszak ten był towarem, o który fani Expedition 33 prosili najbardziej.
Esquie z Clair Obscur: Expedition 33 doczekał się pluszaka. Ruszyła przedsprzedaż
Zaledwie tydzień po premierze gry, jej reżyser potwierdził, że studio rozpoczęło rozmowy na temat stworzenia gadżetów z Esquie. Dwa tygodnie później studio Sandfall oficjalnie poinformowało, że pluszak „nadchodzi wkrótce”. Po siedmiu miesiącach oczekiwania, w końcu nastąpiło oficjalne ujawnienie produktu, choć w dalszym ciągu jest to przedsprzedaż.
Oczekiwanie na fizyczne otrzymanie pluszaka potrwa nieco dłużej. Okres przedsprzedaży jest otwarty do marca 2026 roku, a wysyłka zamówionych maskotek rozpocznie się w maju 2026 roku.
Ty też powiesz „wheee”, gdy weźmiesz do rąk oficjalną pluszową replikę Esquiego z Clair Obscur: Expedition 33. Długo wyczekiwany i najbardziej pożądany przez fanów gadżet kolekcjonerski z gry uznanej za Grę Roku 2025 wreszcie trafił do sprzedaży. A do tego jest naprawdę miękki i idealny do przytulania.
Przypomnij sobie swoje przygody w surrealistycznych, malarskich krajobrazach razem z jednym z najbardziej uwielbianych towarzyszy w grze. Niezależnie od tego, czy odpoczywasz przy ognisku po długiej wyprawie, czy dumnie eksponujesz go na półce, Esquie doda każdej kolekcji uroku i ciepła. Wino nie jest dołączone. – czytamy w opisie produktu.
GramTV przedstawia:
Pluszowy Esquie ma wysokość około 30,5 cm i kosztuje 44,99 dolarów. Projekt maskotki jest wierny wyglądowi towarzysza z gry. Na całej powierzchni pluszaka zastosowano haftowane detale.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!