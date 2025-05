Zaczęło się... Microsoft podnosi ceny konsol Xbox oraz gier, które docelowo mają być po 80 dolarów

Najnowsze modele Xbox Series X i Series S w Stanach Zjednoczonych zdrożeją odpowiednio o 100 i 80 dolarów. Dodatkowo, firma potwierdziła, że ceny gier również wzrosną – do 80 dolarów i to jeszcze w tym roku. Czyżby Nintendo zgodnie z przewidywaniami wielu graczy, rozpoczęło lawinę podwyżek?

W Stanach Zjednoczonych wzrost cen jest najbardziej odczuwalny. Xbox Series X zdrożeje z 499,99 do 599,99 dolarów, a Series S z 299,99 do 379,99 dolarów. Nowe warianty konsol również mają wyższe ceny, np. Xbox Series X 2TB Galaxy Black kosztuje teraz aż 729,99 dolarów.

Firma dodaje, że nadal chce oferować graczom więcej możliwości grania na różnych urządzeniach i dbać o to, by produkty Xbox zachowały swoją wartość.

Oto pełna lista cen w USA:

Xbox Series S 512GB – 379,99 dolarów (wcześniej 299,99 dolarów)

– 379,99 dolarów (wcześniej 299,99 dolarów) Xbox Series S 1TB – 429,99 dolarów (wcześniej 349,99 dolarów)

– 429,99 dolarów (wcześniej 349,99 dolarów) Xbox Series X Digital – 549,99 dolarów (wcześniej 449,99 dolarów)

– 549,99 dolarów (wcześniej 449,99 dolarów) Xbox Series X – 599,99 dolarów (wcześniej 499,99 dolarów)

– 599,99 dolarów (wcześniej 499,99 dolarów) Xbox Series X 2TB Galaxy Black – 729,99 dolarów (wcześniej 599,99 dolarów)

– 729,99 dolarów (wcześniej 599,99 dolarów) Xbox Wireless Controller – Limited Edition – 89,99 dolarów (wcześniej 79,99 dolarów)

– 89,99 dolarów (wcześniej 79,99 dolarów) Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – 199,99 dolarów (wcześniej 179,99 dolarów)

– 199,99 dolarów (wcześniej 179,99 dolarów) Xbox Wireless Headset – 119,99 dolarów (wcześniej 109,99 dolarów)

W Wielkiej Brytanii ceny konsol wzrosły mniej agresywnie – Xbox Series S podrożał o 50 funtów, a Series X o 20 funtów.

Podwyżki u Microsoftu to kolejny krok w trendzie rosnących cen w branży gier. W zeszłym miesiącu Sony ogłosiło kolejną podwyżkę ceny PS5 Digital Edition – choć tylko poza USA. W Europie konsola kosztuje teraz 499,99 euro, czyli o 50 euro więcej niż wcześniej. W Wielkiej Brytanii cena wzrosła do 429,99 funtów, czyli o 40 funtów. To już druga podwyżka PS5 Digital Edition od premiery – w 2022 roku cena również została zwiększona. Początkowo konsola kosztowała 399,99 euro w Europie i 359,99 funtów w Wielkiej Brytanii, co oznacza łączny wzrost ceny od premiery o odpowiednio 100 euro i 70 euro.

Szykujcie się na podwyżki w Polsce, które z pewnością nastąpią – niestety.