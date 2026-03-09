Sandfall vs komiks. Studio odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33 przesadziło?

I niby wszystko ok, bo przecież nikt nie powinien bezprawnie wykorzystywać czyjejś marki, prawda? Problem w tym, że jak twierdzi Gay, pomysł na wspomniany komiks zaproponował on wydawnictwu Drakoo już w 2019 roku. Z kolei sama umowa związana z publikacją graficznej noweli została podpisana w 2024 roku. Oba te wydarzenia miały zatem miejsce jeszcze przed premierą Clair Obscur: Expedition 33, które na rynku ukazało się wiosną 2025 roku. Jeżeli zatem Francuz mówi prawdę, to prawnicy Sandfall zdecydowanie pospieszyli się ze swoimi działaniami.

Zresztą, społeczność internetowa nie przyjęła tego najlepiej. Szybko zwrócono uwagę na fakt, że sam termin Clair Obscur nie został bynajmniej wymyślony przez francuskie studio i odnosi się do techniki malarskiej funkcjonującej od około 500 lat. Na Sandfall spadła więc powszechna krytyka, aczkolwiek trudno powiedzieć, czy deweloperzy byli w ogóle świadomi pisma od prawników reprezentujących firmę. Niemniej sam Gay, notabene fan Clair Obscur: Expedition 33, z uwagi na brak możliwości finansowych postanowił ustąpić. Nazwa komiksu zostanie mimo wszystko zmieniona – niezależnie od tego, czy roszczenia były zasadne, czy też nie.