Sandfall vs komiks. Studio odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33 przesadziło?

Maciej Petryszyn
2026/03/09 20:10
Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej to rzecz ważna. Szczególnie w dobie Internetu, gdy wiele osób zdaje się nie zawracać sobie tymi tematami głowy.

Czasami jednak w swoich działaniach można pójść o krok za daleko. I niewykluczone, że tak jest i tym razem.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Kłopotliwa nazwa komiksu i termin istniejący od… 500 lat

Jest sobie człowiek, który nazywa się Olivier Gay. Francuz to twórca, któremu branża gier nie jest obca, bo w przeszłości napisał m.in. książkę Assassin's Creed: Fragments – The Blade of Aizu. Teraz jednak Gay miał pomysł na komiks. Komiks pod tytułem Académie Clair-Obscur. Tytuł ten wybitnie nie spodobał się jednak prawnikom reprezentującym Sandfall Interactive, czyli twórców Clair Obscur: Expedition 33. W związku z tym do pisarza wysłano pismo z żądaniem zaprzestania promowania i sprzedaży komiksu. Powód? “Czerpanie zysków z niezaprzeczalnego sukcesu gry”.

I niby wszystko ok, bo przecież nikt nie powinien bezprawnie wykorzystywać czyjejś marki, prawda? Problem w tym, że jak twierdzi Gay, pomysł na wspomniany komiks zaproponował on wydawnictwu Drakoo już w 2019 roku. Z kolei sama umowa związana z publikacją graficznej noweli została podpisana w 2024 roku. Oba te wydarzenia miały zatem miejsce jeszcze przed premierą Clair Obscur: Expedition 33, które na rynku ukazało się wiosną 2025 roku. Jeżeli zatem Francuz mówi prawdę, to prawnicy Sandfall zdecydowanie pospieszyli się ze swoimi działaniami.

Zresztą, społeczność internetowa nie przyjęła tego najlepiej. Szybko zwrócono uwagę na fakt, że sam termin Clair Obscur nie został bynajmniej wymyślony przez francuskie studio i odnosi się do techniki malarskiej funkcjonującej od około 500 lat. Na Sandfall spadła więc powszechna krytyka, aczkolwiek trudno powiedzieć, czy deweloperzy byli w ogóle świadomi pisma od prawników reprezentujących firmę. Niemniej sam Gay, notabene fan Clair Obscur: Expedition 33, z uwagi na brak możliwości finansowych postanowił ustąpić. Nazwa komiksu zostanie mimo wszystko zmieniona – niezależnie od tego, czy roszczenia były zasadne, czy też nie.

Źródło:https://ixbt.games/en/news/2026/03/07/381309-razrabotciki-clair-obscur-expedition-33-podverglis-kritike-posle-pretenzii-k-avtoru-komiksa-iakoby-nazivaiushhemusia-na-uspexe-igry.html

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

