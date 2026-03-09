Sandfall vs komiks. Studio odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33 przesadziło?

Czasami jednak w swoich działaniach można pójść o krok za daleko. I niewykluczone, że tak jest i tym razem.
Kłopotliwa nazwa komiksu i termin istniejący od… 500 lat
Jest sobie człowiek, który nazywa się Olivier Gay. Francuz to twórca, któremu branża gier nie jest obca, bo w przeszłości napisał m.in. książkę Assassin's Creed: Fragments – The Blade of Aizu. Teraz jednak Gay miał pomysł na komiks. Komiks pod tytułem Académie Clair-Obscur. Tytuł ten wybitnie nie spodobał się jednak prawnikom reprezentującym Sandfall Interactive, czyli twórców Clair Obscur: Expedition 33. W związku z tym do pisarza wysłano pismo z żądaniem zaprzestania promowania i sprzedaży komiksu. Powód? “Czerpanie zysków z niezaprzeczalnego sukcesu gry”.
