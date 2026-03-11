Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Clair Obscur interweniują. Pozew przeciwko autorowi komiksu wycofany

Maciej Petryszyn
2026/03/11 19:10
0
0

Niedawno w sieci zawrzało. Zawrzało w momencie, gdy okazało się, że studio odpowiedzialne za hitowe Clair Obscur: Expedition 33 pozwało twórcę komiksu.

Ten już wtedy tłumaczył, iż nie mogło dojść do złamania prawa autorskiego. I miał na to dowody.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Sprawa związana z komiksem Clair Obscur ma szczęśliwe zakończenie

Musiało jednak miną kilka dni, by wreszcie głos w sprawie zabrało samo Sandfall Interactive. Francuskie studio odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33 opublikowało obszerne oświadczenie, w którym wytłumaczyło, iż to dział prawny zainicjował postępowanie przeciwko Olivierowi Gayowi. Gdy zaś szefowie Sandfall rozeznali się w sytuacji, kontaktując się ze wszystkimi stronami, podjęli stosowne kroki. Dzięki nim pozew przeciwko twórcy został już wycofany. Dzięki temu Gay nie będzie musiał zmieniać tytułu swojego dzieła, chociaż wcześniej deklarował, że to zrobi z powodu braku możliwości i środków na potencjalną prawną batalię.

W oświadczeniu Sandfall wyczytamy:

Dzień dobry wszystkim. Przepraszamy za opóźnienie komunikacji w tej sprawie. Sytuacja zainicjowana przez przedstawicieli prawnych naszego studia była dla nas nowa i skomplikowana. Chcieliśmy mieć pewność, że przed podzieleniem się z Wami informacjami będziemy mogli przedyskutować to ze wszystkimi stronami, aby w pełni zrozumieć, co się wydarzyło.

Sandfall pracowało nad wycofaniem roszczeń naszych przedstawicieli prawnych, co zostało już sfinalizowane. Ich rolą jest chronienie nas, w szczególności przed produktami podrobionymi, jednak działania podjęte wobec komiksu “L’Académie Clair-Obscur”, wydanego w styczniu 2026 roku, nie są zgodne z naszymi wartościami.

Zawsze chcieliśmy wspierać artystów i zachęcać do kreatywności – to jedna z najważniejszych wartości, których chcemy bronić w Sandfall.

Życzymy Olivierowi i Grelinowi samych sukcesów z ich komiksem!

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że sprawa rozbiła się o wspomniany komiks L’Académie Clair-Obscur, do którego scenariusz stworzył Olivier Gay, a rysunki Gaël Grelin. Dział prawny Sandfall z jakiegoś powodu uznał jednak, że umieszczenie w nazwie Clair-Obscur (notabene istniejącej od kilkuset lat techniki artystycznej) stanowi pogwałcenie prawa autorskiego, wobec czego zażądano zmiany. Gay od razu tłumaczył, że pomysł na komiks proponował on jednemu z wydawnictw już w 2019 roku, podczas gdy umowę o publikacji podpisał w roku 2024. Tymczasem Clair Obscur: Expedition 33 zostało wypuszczone na rynek w 2025 roku.

W obliczu tego wszystkiego na Sandfall spadła duża fala krytyki. Niektórzy zarzucali Francuzom nawet, że już po pierwszym sukcesie do głów uderzyła im woda sodowa. Nie brakowało jednak też głosów, że osoby związane ze studiem mogą nawet o niczym nie wiedzieć, bo to któryś z reprezentujących ekipę prawników okazał się nadgorliwy. Koniec końców cała sprawa ma pozytywne zakończenie. Nie można zresztą wykluczyć, że całe zamieszanie wzmogło zainteresowanie L’Académie Clair-Obscur, które dzięki temu mocniej zaistniało w społecznej świadomości. Z drugiej strony – jakim kosztem?

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/clair-obscur-dev-withdraws-all-legal-action-against-unrelated-comic-book

Tagi:

News
komiks
pozew
prawo
prawo autorskie
pozew sądowy
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Clair Obscur
Olivier Gay
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112