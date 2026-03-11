Twórcy Clair Obscur interweniują. Pozew przeciwko autorowi komiksu wycofany

Niedawno w sieci zawrzało. Zawrzało w momencie, gdy okazało się, że studio odpowiedzialne za hitowe Clair Obscur: Expedition 33 pozwało twórcę komiksu.
Ten już wtedy tłumaczył, iż nie mogło dojść do złamania prawa autorskiego. I miał na to dowody.
Sprawa związana z komiksem Clair Obscur ma szczęśliwe zakończenie
Musiało jednak miną kilka dni, by wreszcie głos w sprawie zabrało samo Sandfall Interactive. Francuskie studio odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33 opublikowało obszerne oświadczenie, w którym wytłumaczyło, iż to dział prawny zainicjował postępowanie przeciwko Olivierowi Gayowi. Gdy zaś szefowie Sandfall rozeznali się w sytuacji, kontaktując się ze wszystkimi stronami, podjęli stosowne kroki. Dzięki nim pozew przeciwko twórcy został już wycofany. Dzięki temu Gay nie będzie musiał zmieniać tytułu swojego dzieła, chociaż wcześniej deklarował, że to zrobi z powodu braku możliwości i środków na potencjalną prawną batalię.
W oświadczeniu Sandfall wyczytamy:
Dzień dobry wszystkim. Przepraszamy za opóźnienie komunikacji w tej sprawie. Sytuacja zainicjowana przez przedstawicieli prawnych naszego studia była dla nas nowa i skomplikowana. Chcieliśmy mieć pewność, że przed podzieleniem się z Wami informacjami będziemy mogli przedyskutować to ze wszystkimi stronami, aby w pełni zrozumieć, co się wydarzyło.
Sandfall pracowało nad wycofaniem roszczeń naszych przedstawicieli prawnych, co zostało już sfinalizowane. Ich rolą jest chronienie nas, w szczególności przed produktami podrobionymi, jednak działania podjęte wobec komiksu “L’Académie Clair-Obscur”, wydanego w styczniu 2026 roku, nie są zgodne z naszymi wartościami.
Zawsze chcieliśmy wspierać artystów i zachęcać do kreatywności – to jedna z najważniejszych wartości, których chcemy bronić w Sandfall.
Życzymy Olivierowi i Grelinowi samych sukcesów z ich komiksem!
W obliczu tego wszystkiego na Sandfall spadła duża fala krytyki. Niektórzy zarzucali Francuzom nawet, że już po pierwszym sukcesie do głów uderzyła im woda sodowa. Nie brakowało jednak też głosów, że osoby związane ze studiem mogą nawet o niczym nie wiedzieć, bo to któryś z reprezentujących ekipę prawników okazał się nadgorliwy. Koniec końców cała sprawa ma pozytywne zakończenie. Nie można zresztą wykluczyć, że całe zamieszanie wzmogło zainteresowanie L’Académie Clair-Obscur, które dzięki temu mocniej zaistniało w społecznej świadomości. Z drugiej strony – jakim kosztem?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!