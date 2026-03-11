Twórcy Clair Obscur interweniują. Pozew przeciwko autorowi komiksu wycofany

W oświadczeniu Sandfall wyczytamy:

Dzień dobry wszystkim. Przepraszamy za opóźnienie komunikacji w tej sprawie. Sytuacja zainicjowana przez przedstawicieli prawnych naszego studia była dla nas nowa i skomplikowana. Chcieliśmy mieć pewność, że przed podzieleniem się z Wami informacjami będziemy mogli przedyskutować to ze wszystkimi stronami, aby w pełni zrozumieć, co się wydarzyło.

Sandfall pracowało nad wycofaniem roszczeń naszych przedstawicieli prawnych, co zostało już sfinalizowane. Ich rolą jest chronienie nas, w szczególności przed produktami podrobionymi, jednak działania podjęte wobec komiksu “L’Académie Clair-Obscur”, wydanego w styczniu 2026 roku, nie są zgodne z naszymi wartościami.

Zawsze chcieliśmy wspierać artystów i zachęcać do kreatywności – to jedna z najważniejszych wartości, których chcemy bronić w Sandfall.

Życzymy Olivierowi i Grelinowi samych sukcesów z ich komiksem!