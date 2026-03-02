Zaloguj się lub Zarejestruj

Gra roku? Nie tutaj. Clair Obscur: Expedition 33 pominięte w nominacjach

Maciej Petryszyn
2026/03/02 14:00
0
0

Rok 2025 należał do Clair Obscur: Expedition 33. Gra pojawiła się znikąd i utarła nosa wszystkim tym, którzy mówili, że tytuł, by być dobrym, musi być drogi.

W efekcie debiut studia Sandfall Interactive zgarnął wiele branżowych nagród. W tym cztery różne statuetki dla Gry Roku.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Japońscy gracze nie zdecydowali się wyróżnić Clair Obscur: Expedition 33

Wiemy już jednak, że przynajmniej na razie liczba tytułów dla najlepszej produkcji roku się nie zwiększy. Clair Obscur: Expedition 33 nie znalazło bowiem uznania w oczach japońskiej społeczności gamingowej. To ta głosowała na produkcje nominowane w ramach Famitsu Awards 2025 organizowanego przez magazyn Famitsu.

Ostatecznie hitowy RPG został nominowany w dwóch kategoriach, ale nie w tej najważniejszej. Może to budzić pewne kontrowersje, bo w oczach Japończyków bardziej na nagrodę dla Gry Roku zasłużyły Elden Ring: Nightreign, Pokémon Legends: Z-A, Silent Hill f, Donkey Kong Bananza oraz Monster Hunter: Wilds. Nawiasem mówiąc, cała 5 powstała w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Zamiast tego Clair Obscur: Expedition 33 zawalczy o miano najlepszego RPG-a oraz najlepszego debiutu. O to pierwsze wyróżnienie produkcja rywalizować będzie z Dragon Country Rune Factory oraz wspomnianym już Pokémon Legends: Z-A. W ramach drugiej stanie zaś w szranki z Urban Myth Dissolution Center i Rune Factory: Guardians of Azuma.

Nominacje do Famitsu Awards wyglądają tak:

Gra roku:

  • Elden Ring Nightreign
  • Pokémon Legends: Z-A
  • Silent Hill f
  • Donkey Kong Bananza
  • Monster Hunter: Wilds

Najlepsze studio:

  • twórcy Silent Hill f
  • twórcy Donkey Kong Bananza
  • Hakaba Bunko
  • Tookyo Games
  • Game Freak

Najlepszy scenariusz:

  • Urban Myth Dissolution Center
  • Hundred Line: Last Defense Academy
  • Silent Hill f

Najlepsza grafika:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Silent Hill f

Najlepsza muzyka:

  • Shine Post Be Your Idol
  • Donkey Kong Bananza
  • Mario Kart World

Najlepszy aktor:

  • Konatsu Kato (Silent Hill f)
  • Kimura Taihi (Hundred Line: Last Defense Academy)
  • Fairouz Ai (Ghost of Yōtei)

Najlepsza postać:

  • Wataru Mawariya (Urban Myth Dissolution Center)
  • Hinako Fukami (Silent Hill f)
  • Corbeau (Pokémon Legends: Z-A)

GramTV przedstawia:

Najlepsza gra sieciowa:

  • Elden Ring Nightreign
  • R.E.P.O.
  • Final Fantasy 14

Najlepsza gra akcji:

  • Dynasty Warriors ORIGINS
  • NINJA GAIDEN 4
  • Donkey Kong Bananza

Najlepsza przygodowa gra akcji:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Silent Hill f

Najlepsza gra przygodowa:

  • Urban Legend Dissolution Center
  • Magical Girl Witch Trial
  • HUNDRED LINE

Najlepsze RPG:

  • Rune Factory: Guardians of Azuma
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Pokémon Legends: Z-A

Najlepsza gra mobilna:

  • Fate/Grand Order
  • Pokémon Trading Card Game Pocket
  • SD Gundam G Generation Eternal

Najlepsza gra niezależna:

  • Urban Legend Dissolution Center
  • Magical Girl Witch Trial
  • R.E.P.O.

Najlepszy debiut:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Urban Myth Dissolution Center
  • Hundred Line: Last Defense Academy

Najbardziej wyczekiwana gra:

  • The Duskbloods
  • Grand Theft Auto 6
  • Fire Emblem: Fortunes Weave

Jak widać, największym faworytem Famitsu Awards 2025 jest Silent Hill f, które otrzymało nominacje w aż 7 z 16 kategorii. Docenione przez japońską społeczność graczy zostało też Urban Myth Dissolution Center – przełożyło się to na szansę na 5 nagród. Zdobywców poszczególnych tytułów poznamy 14 marca.

Źródło:https://www.thegamer.com/clair-obscur-expedition-33-snubbed-in-famitsus-awards/

Tagi:

News
kontrowersje
Gra roku
Famitsu
nagroda
nagrody
nominacje
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Famitsu Awards
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

