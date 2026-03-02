Gra roku? Nie tutaj. Clair Obscur: Expedition 33 pominięte w nominacjach

Rok 2025 należał do Clair Obscur: Expedition 33. Gra pojawiła się znikąd i utarła nosa wszystkim tym, którzy mówili, że tytuł, by być dobrym, musi być drogi.
W efekcie debiut studia Sandfall Interactive zgarnął wiele branżowych nagród. W tym cztery różne statuetki dla Gry Roku.
Japońscy gracze nie zdecydowali się wyróżnić Clair Obscur: Expedition 33
Wiemy już jednak, że przynajmniej na razie liczba tytułów dla najlepszej produkcji roku się nie zwiększy. Clair Obscur: Expedition 33 nie znalazło bowiem uznania w oczach japońskiej społeczności gamingowej. To ta głosowała na produkcje nominowane w ramach Famitsu Awards 2025 organizowanego przez magazyn Famitsu.
Ostatecznie hitowy RPG został nominowany w dwóch kategoriach, ale nie w tej najważniejszej. Może to budzić pewne kontrowersje, bo w oczach Japończyków bardziej na nagrodę dla Gry Roku zasłużyły Elden Ring: Nightreign, Pokémon Legends: Z-A, Silent Hill f, Donkey Kong Bananza oraz Monster Hunter: Wilds. Nawiasem mówiąc, cała 5 powstała w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Zamiast tego Clair Obscur: Expedition 33 zawalczy o miano najlepszego RPG-a oraz najlepszego debiutu. O to pierwsze wyróżnienie produkcja rywalizować będzie z Dragon Country Rune Factory oraz wspomnianym już Pokémon Legends: Z-A. W ramach drugiej stanie zaś w szranki z Urban Myth Dissolution Center i Rune Factory: Guardians of Azuma.
Nominacje do Famitsu Awards wyglądają tak:
Gra roku:
Elden Ring Nightreign
Pokémon Legends: Z-A
Silent Hill f
Donkey Kong Bananza
Monster Hunter: Wilds
Najlepsze studio:
twórcy Silent Hill f
twórcy Donkey Kong Bananza
Hakaba Bunko
Tookyo Games
Game Freak
Najlepszy scenariusz:
Urban Myth Dissolution Center
Hundred Line: Last Defense Academy
Silent Hill f
Najlepsza grafika:
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Silent Hill f
Najlepsza muzyka:
Shine Post Be Your Idol
Donkey Kong Bananza
Mario Kart World
Najlepszy aktor:
Konatsu Kato (Silent Hill f)
Kimura Taihi (Hundred Line: Last Defense Academy)
Fairouz Ai (Ghost of Yōtei)
Najlepsza postać:
Wataru Mawariya (Urban Myth Dissolution Center)
Hinako Fukami (Silent Hill f)
Corbeau (Pokémon Legends: Z-A)
Najlepsza gra sieciowa:
Elden Ring Nightreign
R.E.P.O.
Final Fantasy 14
Najlepsza gra akcji:
Dynasty Warriors ORIGINS
NINJA GAIDEN 4
Donkey Kong Bananza
Najlepsza przygodowa gra akcji:
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Silent Hill f
Najlepsza gra przygodowa:
Urban Legend Dissolution Center
Magical Girl Witch Trial
HUNDRED LINE
Najlepsze RPG:
Rune Factory: Guardians of Azuma
Clair Obscur: Expedition 33
Pokémon Legends: Z-A
Najlepsza gra mobilna:
Fate/Grand Order
Pokémon Trading Card Game Pocket
SD Gundam G Generation Eternal
Najlepsza gra niezależna:
Urban Legend Dissolution Center
Magical Girl Witch Trial
R.E.P.O.
Najlepszy debiut:
Clair Obscur: Expedition 33
Urban Myth Dissolution Center
Hundred Line: Last Defense Academy
Najbardziej wyczekiwana gra:
The Duskbloods
Grand Theft Auto 6
Fire Emblem: Fortunes Weave
Jak widać, największym faworytem Famitsu Awards 2025 jest Silent Hill f, które otrzymało nominacje w aż 7 z 16 kategorii. Docenione przez japońską społeczność graczy zostało też Urban Myth Dissolution Center – przełożyło się to na szansę na 5 nagród. Zdobywców poszczególnych tytułów poznamy 14 marca.
