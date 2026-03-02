Gra roku? Nie tutaj. Clair Obscur: Expedition 33 pominięte w nominacjach

Rok 2025 należał do Clair Obscur: Expedition 33. Gra pojawiła się znikąd i utarła nosa wszystkim tym, którzy mówili, że tytuł, by być dobrym, musi być drogi.

W efekcie debiut studia Sandfall Interactive zgarnął wiele branżowych nagród. W tym cztery różne statuetki dla Gry Roku. Japońscy gracze nie zdecydowali się wyróżnić Clair Obscur: Expedition 33 Wiemy już jednak, że przynajmniej na razie liczba tytułów dla najlepszej produkcji roku się nie zwiększy. Clair Obscur: Expedition 33 nie znalazło bowiem uznania w oczach japońskiej społeczności gamingowej. To ta głosowała na produkcje nominowane w ramach Famitsu Awards 2025 organizowanego przez magazyn Famitsu.

Ostatecznie hitowy RPG został nominowany w dwóch kategoriach, ale nie w tej najważniejszej. Może to budzić pewne kontrowersje, bo w oczach Japończyków bardziej na nagrodę dla Gry Roku zasłużyły Elden Ring: Nightreign, Pokémon Legends: Z-A, Silent Hill f, Donkey Kong Bananza oraz Monster Hunter: Wilds. Nawiasem mówiąc, cała 5 powstała w Kraju Kwitnącej Wiśni. Zamiast tego Clair Obscur: Expedition 33 zawalczy o miano najlepszego RPG-a oraz najlepszego debiutu. O to pierwsze wyróżnienie produkcja rywalizować będzie z Dragon Country Rune Factory oraz wspomnianym już Pokémon Legends: Z-A. W ramach drugiej stanie zaś w szranki z Urban Myth Dissolution Center i Rune Factory: Guardians of Azuma. Nominacje do Famitsu Awards wyglądają tak: Gra roku: Elden Ring Nightreign

Pokémon Legends: Z-A

Silent Hill f

Donkey Kong Bananza

Monster Hunter: Wilds Najlepsze studio: twórcy Silent Hill f

twórcy Donkey Kong Bananza

Hakaba Bunko

Tookyo Games

Game Freak Najlepszy scenariusz: Urban Myth Dissolution Center

Hundred Line: Last Defense Academy

Silent Hill f Najlepsza grafika: Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Silent Hill f Najlepsza muzyka: Shine Post Be Your Idol

Donkey Kong Bananza

Mario Kart World Najlepszy aktor: Konatsu Kato (Silent Hill f)

Kimura Taihi (Hundred Line: Last Defense Academy)

Fairouz Ai (Ghost of Yōtei) Najlepsza postać: Wataru Mawariya (Urban Myth Dissolution Center)

Hinako Fukami (Silent Hill f)

Corbeau (Pokémon Legends: Z-A)

Najlepsza gra sieciowa: Elden Ring Nightreign

R.E.P.O.

Final Fantasy 14 Najlepsza gra akcji: Dynasty Warriors ORIGINS

NINJA GAIDEN 4

Donkey Kong Bananza Najlepsza przygodowa gra akcji: Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Silent Hill f Najlepsza gra przygodowa: Urban Legend Dissolution Center

Magical Girl Witch Trial

HUNDRED LINE Najlepsze RPG: Rune Factory: Guardians of Azuma

Clair Obscur: Expedition 33

Pokémon Legends: Z-A Najlepsza gra mobilna: Fate/Grand Order

Pokémon Trading Card Game Pocket

SD Gundam G Generation Eternal Najlepsza gra niezależna: Urban Legend Dissolution Center

Magical Girl Witch Trial

R.E.P.O. Najlepszy debiut: Clair Obscur: Expedition 33

Urban Myth Dissolution Center

Hundred Line: Last Defense Academy Najbardziej wyczekiwana gra: The Duskbloods

Grand Theft Auto 6

Fire Emblem: Fortunes Weave Jak widać, największym faworytem Famitsu Awards 2025 jest Silent Hill f, które otrzymało nominacje w aż 7 z 16 kategorii. Docenione przez japońską społeczność graczy zostało też Urban Myth Dissolution Center – przełożyło się to na szansę na 5 nagród. Zdobywców poszczególnych tytułów poznamy 14 marca.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

