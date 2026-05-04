Genialne scence fiction zostało najczęściej oglądanym filmem w historii. Produkcja została doceniona dopiero po wielu latach

Na premierę pojawiło się sporo krytyki ze strony recenzentów, jak i widzów. Teraz film pobił ważny rekord.

Interstellar po latach od premiery osiągnął status wręcz legendarny. Widowisko science fiction w reżyserii Christophera Nolana zostało właśnie najczęściej oglądanym tytułem w historii serwisu Letterboxd, przekraczając próg 7,42 miliona odtworzeń na początku maja tego roku. Interstellar najczęściej oglądanym filmem w serwisie Letterboxd Jeszcze ciekawszy od samego rekordu jest jednak kontekst tego sukcesu. Produkcja, która po premierze spotkała się z mieszanym przyjęciem, dziś przeżywa wyraźny renesans. Widzowie na całym świecie coraz częściej wskazują ją jako jedno z najważniejszych dokonań reżysera. Potwierdzają to również liczby. W serwisie IMDb film może pochwalić się oceną 8,7/10 i znajduje się w ścisłej czołówce zestawienia Top 250, zajmując 18. miejsce. Z kolei w ankiecie fanów z 2023 roku, w której udział wzięło ponad pięć tysięcy osób, aż 22% respondentów uznało go za najlepszy film Nolana.

Na rosnącą popularność wpływa nie tylko streaming i aktywność użytkowników platform filmowych. Ważną rolę odegrała także obecność obrazu na dużym ekranie. Z okazji dziesiątej rocznicy premiery pod koniec 2024 roku film wrócił do kin, w tym na seanse IMAX, generując około 14 milionów dolarów przychodu na świecie. Nie oznacza to jednak, że wszyscy zmienili zdanie. Krytycy pozostają bardziej powściągliwi. W serwisie Rotten Tomatoes film wciąż utrzymuje wynik 73%, a w jednym z sondaży z października 2024 roku uplasował się dopiero na siódmym miejscu wśród dziesięciu filmów Nolana, zdobywając zaledwie 5 głosów na 150 oddanych przez krytyków. Sam reżyser przyznaje, że początkowe reakcje były dla niego zaskoczeniem: Próbuję być uprzejmy. Film został przyjęty w dość niejednoznaczny sposób. Było w tym trochę protekcjonalności. Część opinii krytyków, a także widzów, miała taki ton. Film zarobił bardzo dobre pieniądze na całym świecie. Miałem jednak poczucie, że ludzie nie do końca byli… brzmi to egoistycznie, że nie byli gotowi… ale [krytycy] nie byli gotowi na coś takiego ode mnie.

Twórca podkreśla jednak, że z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać, a odbiór filmu ewoluował: To była ogromna ulga i pokorne doświadczenie, kiedy zacząłem zauważać, że film z roku na rok coraz bardziej trafia do ludzi i wciąż zyskuje na znaczeniu. Dziś trudno mieć wątpliwości, że Interstellar przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych przemian w odbiorze współczesnego kina. Produkcja, która kiedyś dzieliła publiczność, obecnie dla wielu stała się jednym z najważniejszych filmów science fiction ostatnich dekad, a jej popularność wciąż rośnie, co też potwierdza najnowszy rekord na Letterboxd.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.