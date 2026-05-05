Street Fighter 6 znów przeszło do historii. Padł kolejny Rekord Guinessa

Maciej Petryszyn
2026/05/05 07:00
Chyba nie ma człowieka, który nigdy nie słyszałby o Księdze Rekordów Guinessa. W tej znajdziemy zarówno bardzo okazałe, jak i bardzo szalone osiągnięcia.

Teraz w rzeczonej księdze doszło do pobicia jednego z rekordów. A dokonał tego przedstawiciel game devu – Street Fighter 6.

Street Fighter 6 bije Rekord Guinessa. Swój własny

Cała sytuacja miała miejsce podczas Evo Japan 2026, które odbywało się na początku maja w Tokio. Kolejna odsłona legendarnego wydarzenia przyciągnęła ogromne rzesze graczy, chcących spróbować swoich sił w takich produkcjach, jak Tekken 8, 2XKO, Fatal Fury: City of the Wolves czy też Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Oraz oczywiście wspomniany Street Fighter 6. Zmagania w ramach wydanej jeszcze w 2023 roku produkcji studia Capcom toczyły się przez wszystkie trzy dni imprezy, ale bynajmniej nie dla tego zapisały się w historii i zasłużyły sobie na zapis w Księdze Rekordów Guinessa.

Kluczowe znaczenie ma tutaj liczba uczestników, którzy zapisali się do gry. Było to bowiem rekordowe 7 168 graczy – nigdy wcześniej w żadnym pojedynczym turnieju bijatyk tak wielka liczba ludzi nie przystąpiła do rywalizacji. Dotychczas rekord wynosił 7 083 osoby. I, co ciekawe, również należał do gry Street Fighter 6. Utrzymał się on jednak aż 3 lata, gdyż ustanowiono go jeszcze w 2023 roku przy okazji Evo Las Vegas. Jednocześnie warto zauważyć, jak bardzo Evo Japan oparte było na SF6. Dość powiedzieć, że ogólna liczba uczestników tejże imprezy wyniosła 10 231 (co nawiasem mówiąc również było najlepszym wynikiem w historii).

Zwycięzcą turnieju został Eisuke Yamaguchi, reprezentujący organizację ZETA DIVISION. 24-latek w wielkim finale pokonał 3:1 Victora "Punka" Woodleya z FlyQuest i tym samym zgarnął mistrzowski tytuł i 4 miliony jenów nagrody. Ale to nie wszystko, bo jako triumfator zapewnił sobie też awans na Capcom Cup 13 w Tokio oraz, co najważniejsze, na lipcowe Esports World Cup 2026 w Arabii Saudyjskiej. Na EWC pojedzie również wspomniany Punk.

Źródło:https://insider-gaming.com/street-fighter-6-breaks-world-record-at-evo-japan-2026/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

