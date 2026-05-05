Street Fighter 6 znów przeszło do historii. Padł kolejny Rekord Guinessa

Chyba nie ma człowieka, który nigdy nie słyszałby o Księdze Rekordów Guinessa. W tej znajdziemy zarówno bardzo okazałe, jak i bardzo szalone osiągnięcia.

Teraz w rzeczonej księdze doszło do pobicia jednego z rekordów. A dokonał tego przedstawiciel game devu – Street Fighter 6.

Street Fighter 6 bije Rekord Guinessa. Swój własny

Cała sytuacja miała miejsce podczas Evo Japan 2026, które odbywało się na początku maja w Tokio. Kolejna odsłona legendarnego wydarzenia przyciągnęła ogromne rzesze graczy, chcących spróbować swoich sił w takich produkcjach, jak Tekken 8, 2XKO, Fatal Fury: City of the Wolves czy też Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Oraz oczywiście wspomniany Street Fighter 6. Zmagania w ramach wydanej jeszcze w 2023 roku produkcji studia Capcom toczyły się przez wszystkie trzy dni imprezy, ale bynajmniej nie dla tego zapisały się w historii i zasłużyły sobie na zapis w Księdze Rekordów Guinessa.