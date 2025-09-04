Clair Obscur: Expedition 33 może trafić na kolejną platformę. Twórcy nie wykluczają portu

Clair Obscur: Expedition 33 to bez wątpienia jeden z większych hitów tego roku. Twórcy zapowiedzieli już rozwój serii, co z pewnością ucieszy miłośników produkcji. Tymczasem okazuje się, że tytuł może trafić do szerszego grona odbiorców.
Clair Obscur: Expedition 33 może trafić na Nintendo Switch 2
Studio Sandfall Interactive ma bowiem badać możliwość wydania Clair Obscur: Expedition 33 na Nintendo Switch 2. Informacje te ujawnił portal Nintenderos, który skierował pytanie o port do twórców.
Mamy pewne możliwości, które będziemy badać, ale na ten moment nie możemy niczego potwierdzić. – przekazali deweloperzy.
GramTV przedstawia:
Oświadczenie wskazuje, że deweloperzy nie wykluczają przeniesienia gry na nową platformę Nintendo. Warto jednak przypomnieć, że branża boryka się z problemem niedoboru zestawów deweloperskich. Taka sytuacja spowalnia rozwój wielu gier i może opóźnić wprowadzenie portów na Nintendo Switch 2. Być może Sandfall Interactive analizuje rozwój sytuacji związanej z dostępnością narzędzi.
