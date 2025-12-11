Clair Obscur: Expedition 33 z absurdalnie małym budżetem. Sandfall pokazało miejsce w szeregu grom AAA

To jest nieprawdopodobne, że za tak niską kwotę można zrobić taką grę.

Według artrykułu budżet gry wyniósł mniej niż 10 milionów dolarów, co potwierdzono bezpośrednio u twórców. Studio miało celowo rezygnować z rozbudowanej struktury świata i postawić na turowy model walki, dzięki czemu udało się zachować kontrolę nad kosztami i uniknąć typowych dla produkcji AAA wydatków.

Clair Obscur: Expedition 33 okazało się jednym z największych niespodziewanych hitów 2025 roku. Jak ujawniono w najnowszym raporcie The New York Times , produkcja studia Sandfall powstała przy znacząco ograniczonych środkach, co tylko podkreśla skalę jej sukcesu.

Twórca dodał także, że rynek dopiero przyzwyczaja się do nowej fali projektów, które stawiają na kreatywność i sprytne wykorzystanie zasobów:

Mamy już odpowiednie narzędzia, aby tworzyć takie gry przy stosunkowo małym zespole i chcę, aby pojawiało się ich więcej.

W raporcie nie doprecyzowano, o jaką technologię dokładnie chodzi. Głos w dyskusji zabrał także niezależny deweloper Billy Basso, autor Animal Well. Wskazał on, że w branży potrzebne są prostsze projekty, które nie polegają na nadmiernym rozbudowywaniu zawartości:

Chciałbym widzieć więcej prostych gier. Nie musisz wypełniać produkcji setkami godzin zadań do odhaczenia.

Expedition 33 zwróciło uwagę także dzięki niższej cenie. Produkcja debiutowała za 50 dolarów, podczas gdy wiele dużych tytułów startuje z pułapu 70 dolarów lub więcej. Niektórzy eksperci zauważają, że rosnące budżety gier AAA mogą w dłuższej perspektywie okazać się nie do udźwignięcia, co wymusza na wydawcach sprzedaż ogromnych nakładów, aby osiągnąć zwrot inwestycji.

Zgodnie z informacjami podanymi przez The New York Times trzon zespołu Sandfall liczył około 30 osób. Studio korzystało jednak z usług firm zewnętrznych, między innymi koreańskiego zespołu odpowiedzialnego za animacje bitewne. Współpracowano także z partnerami zajmującymi się marketingiem i lokalizacją. W napisach końcowych widnieją setki nazwisk, co wywołało dyskusję na temat zasadności nominowania gry do kategorii Najlepsza Gra Niezależna na gali The Game Awards. Co ciekawe wcześniejsze szacunki mówiły o budżecie sięgającym nawet dwudziestu pięciu milionów dolarów.

Sukces Clair Obscure: Expedition 33 nie pozostawia jednak miejsca na żadne wątpliwości. Gra przekroczyła próg 5 milionów sprzedanych egzemplarzy i ustanowiła nowe rekordy w Xbox Game Pass. Produkcja zdobyła także 12 nominacji na The Game Awards, w tym do najważniejszej nagrody Gry Roku, co jest historycznym wynikiem dla tego wydarzenia.