Clair Obscur nie kończy się na Expedition 33. Twórcy zapowiadają rozwój serii

Patrycja Pietrowska
2025/08/27 11:30
Expedition 33 to dopiero początek.

Clair Obscur: Expedition 33 spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i samych graczy. W maju informowano o wynikach sprzedaży – tytuł rozszedł się w liczbie 3,3 miliona egzemplarzy w 33 dni od premiery. Ostatni wywiad z reżyserem kreatywnym, Guillaumem Broche, rzucił więcej światła na kwestię przyszłych projektów studia Sandfall.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Sandfall Games planuje przyszłość Clair Obscur

W rozmowie z YouTuberem MrMattyPlays Broche został zapytany o wizję przekształcenia Clair Obscur w pełnoprawną serię. Deweloper odpowiedział, nie zdradzając konkretnych planów, że „Expedition 33 to nie koniec” franczyzy.

Clair Obscur to nazwa serii. Expedition 33 to jedna z opowieści, które chcemy przedstawić w ramach tej marki. Jak dokładnie będzie wyglądać i na czym oprze się jej koncepcja, jest jeszcze zbyt wcześnie, by ogłaszać. Pewne jest jednak to, że Expedition 33 nie będzie końcem serii Clair Obscur.

Wypowiedzi Broche’a są interpretowane jako potwierdzenie, że gracze mogą spodziewać się kolejnej odsłony Clair Obscur lub ewentualnego DLC do Expedition 33. Niezależnie od tego, co Sandfall Games ostatecznie zaprezentuje, wiadomość o tym, że tytuł pozostaje częścią długoterminowych planów studia, z pewnością ucieszy wielu fanów gry.

Na zakończenie przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.thegamer.com/clair-obscur-expedition-33-director-teases-potential-sequel-dlc/

Tagi:

News
DLC
RPG
plany
fantasy
seria
rozwój gry
rozwój
franczyza
Kepler Interactive
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

