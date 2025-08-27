Clair Obscur nie kończy się na Expedition 33. Twórcy zapowiadają rozwój serii

W rozmowie z YouTuberem MrMattyPlays Broche został zapytany o wizję przekształcenia Clair Obscur w pełnoprawną serię. Deweloper odpowiedział, nie zdradzając konkretnych planów, że „Expedition 33 to nie koniec” franczyzy.
Clair Obscur to nazwa serii. Expedition 33 to jedna z opowieści, które chcemy przedstawić w ramach tej marki. Jak dokładnie będzie wyglądać i na czym oprze się jej koncepcja, jest jeszcze zbyt wcześnie, by ogłaszać. Pewne jest jednak to, że Expedition 33 nie będzie końcem serii Clair Obscur.
Wypowiedzi Broche’a są interpretowane jako potwierdzenie, że gracze mogą spodziewać się kolejnej odsłony Clair Obscur lub ewentualnego DLC do Expedition 33. Niezależnie od tego, co Sandfall Games ostatecznie zaprezentuje, wiadomość o tym, że tytuł pozostaje częścią długoterminowych planów studia, z pewnością ucieszy wielu fanów gry.
