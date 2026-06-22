Cierpliwość fanów Dantego zostanie nagrodzona? Nowe plotki o remake'u Devil May Cry

Fani serii Devil May Cry mają prawo, by czuć się nieco zapomniani. Wszak nowej odsłony ni widu, ni słychu.

Niewykluczone jednak, że przynajmniej jedno nowe DMC powstaje. Chociaż “nowe” to słowo nieco na wyrost. Remake pierwszego Devil May Cry na zaawansowanym etapie? Mowa bowiem o potencjalnym remake’u pierwszego Devil May Cry. Jak zapewnia insider o nicku Major Playeix, Capcom ma pracować nad takim projektem, a rzeczone prace mają znajdować się na dość zaawansowanym etapie. Gra, podobnie jak Devil May Cry 5 oraz inne tytuły ze stajni Capcomu, miałaby działać na autorskim silniku RE Engine. Autor doniesień nie był w stanie jednak ustalić niczego więcej ponad to. Warto jednak zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy mówi się o odświeżonej wersji pierwszej odsłony cyklu. Już w maju plotkowano, że Devil May Cry Remake może znajdować się w ambitnych, rozbudowanych planach japońskiego producenta.

Przypomnijmy, że pierwotnie Devil May Cry trafiło na rynek w sierpniu 2001 roku, a więc aż 25 lat temu. Wtedy swoje wydanie otrzymali jedynie posiadacze PlayStation 2. Dopiero ponad dekadę później, już jako HD Collection, gra trafiła na PlayStation 3 oraz Xbox 360. W kolejnych latach powstały również porty na PlayStation 4, PC z systemem Windows, Xbox One oraz wreszcie Nintendo Switch. Ale czekać było warto, bo przecież pierwsze DMC zbierało fantastyczne oceny. Dość powiedzieć, że dziś średnia not tej produkcji w wersji na PS2 w serwisie Metacritic to aż 94 na 100.

GramTV przedstawia:

Pozostaje jednak pytanie, czy poza remake’em DMC1 otrzymamy wreszcie pełnoprawne Devil May Cry 6? Moment ku temu wydaje się wszak idealny. Z jednej strony mamy przecież serial animowany od Netflixa, a z drugiej nadchodzące Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition, czyli port Piątki na konsolę Nintendo Switch 2. I w obu wypadkach możemy mówić o sporym zainteresowaniu, które w przypadku potencjalnego DMC 6 z pewnością byłoby jeszcze większe. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

