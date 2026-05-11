Remake Devil May Cry i wielkie plany dla Resident Evil. Capcom ma iść na całość

Maciej Petryszyn
2026/05/11 09:50
Jak na razie rok 2026 zdecydowanie należy do Capcomu. Japońskie studio zaliczyło dwie naprawdę udane premiery i niewykluczone, że to nie wszystko, co ma w zanadrzu.

Było Resident Evil Requiem, była też Pragmata. Teraz pora na… remake pierwszego Devil May Cry?

Devil May Cry 5
Capcom szykuje remake pierwszego Devil May Cry i trzech odsłon Resident Evil?

Według nieoficjalnych informacji właśnie nad odświeżoną wersją Devil May Cry Capcom ma obecnie pracować. Dla fanów byłby to prawdziwy rarytas, bo przecież pierwsza odsłona przygód Dantego ukazała się aż 25 lat temu. Jednocześnie warto pamiętać, o jak świetnej produkcji mowa – dość powiedzieć, że to jeden z najlepiej ocenianych tytułów, które ukazały się na PlayStation 2. Dla samego studia byłby to powrót do uniwersum DMC po dłuższej przerwie. Wszak od momentu premiery Devil May Cry 5 ukazało się tylko Devil May Cry: Peak of Combat – aczkolwiek gra z 2024 roku przeznaczona była tylko na platformy mobilne. Tak czy inaczej, może to nie być jedyna okazja na ponowne zaznajomienie się z Devil May Cry, bo już wcześniej mówiło się, że powstawać ma coś, co nazwano Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition.

Niemniej na tym nie koniec planów Capcomu, które, wygląda na to, są naprawdę grube. Japończycy mają planować kilka dużych projektów związanych z franczyzami Devil May Cry oraz Resident Evil. W tym drugim wypadku remake’ów mają podobno doczekać się Resident Evil Zero, Resident Evil Code: Veronica oraz Resident Evil 1. Ten ostatni w fazę preprodukcji miał wejść już około 2022-23 roku, niedawno zaś jego produkcja ruszyła pełną parą. Do tego wszystkiego dochodzi też kolejna pełnoprawna odsłona cyklu, na razie nazywana roboczo Resident Evil 10. Jego protagonistką miałaby być rzekomo Claire Redfield. Jakby jeszcze tego było mało, mówi się, że Resident Evil Requiem może otrzymać więcej niż jedno rozszerzenie fabularne, a w jednym z nich miałaby pojawić się tak wyczekiwana przez fanów Ada Wong.

Sam Capcom dopiero co wzbogacił Requiem o darmowy tryb o nazwie Leon Must Die Forever. Sama franczyza doczeka się też kolejnej filmowej adaptacji, za którą jako reżyser odpowiedzialny będzie Zach Cregger. Niemniej w wypadku tej produkcji ze strony członków społeczności pojawiły się pewne wątpliwości.

Źródło:https://twistedvoxel.com/new-resident-evil-and-devil-may-cry-projects-allegedly-detailed-by-capcom-insider/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

