Remake Devil May Cry i wielkie plany dla Resident Evil. Capcom ma iść na całość

Niemniej na tym nie koniec planów Capcomu, które, wygląda na to, są naprawdę grube. Japończycy mają planować kilka dużych projektów związanych z franczyzami Devil May Cry oraz Resident Evil. W tym drugim wypadku remake’ów mają podobno doczekać się Resident Evil Zero, Resident Evil Code: Veronica oraz Resident Evil 1. Ten ostatni w fazę preprodukcji miał wejść już około 2022-23 roku, niedawno zaś jego produkcja ruszyła pełną parą. Do tego wszystkiego dochodzi też kolejna pełnoprawna odsłona cyklu, na razie nazywana roboczo Resident Evil 10. Jego protagonistką miałaby być rzekomo Claire Redfield. Jakby jeszcze tego było mało, mówi się, że Resident Evil Requiem może otrzymać więcej niż jedno rozszerzenie fabularne, a w jednym z nich miałaby pojawić się tak wyczekiwana przez fanów Ada Wong.

Sam Capcom dopiero co wzbogacił Requiem o darmowy tryb o nazwie Leon Must Die Forever. Sama franczyza doczeka się też kolejnej filmowej adaptacji, za którą jako reżyser odpowiedzialny będzie Zach Cregger. Niemniej w wypadku tej produkcji ze strony członków społeczności pojawiły się pewne wątpliwości.