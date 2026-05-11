Remake Devil May Cry i wielkie plany dla Resident Evil. Capcom ma iść na całość

Było Resident Evil Requiem, była też Pragmata. Teraz pora na… remake pierwszego Devil May Cry?
Capcom szykuje remake pierwszego Devil May Cry i trzech odsłon Resident Evil?
Według nieoficjalnych informacji właśnie nad odświeżoną wersją Devil May Cry Capcom ma obecnie pracować. Dla fanów byłby to prawdziwy rarytas, bo przecież pierwsza odsłona przygód Dantego ukazała się aż 25 lat temu. Jednocześnie warto pamiętać, o jak świetnej produkcji mowa – dość powiedzieć, że to jeden z najlepiej ocenianych tytułów, które ukazały się na PlayStation 2. Dla samego studia byłby to powrót do uniwersum DMC po dłuższej przerwie. Wszak od momentu premiery Devil May Cry 5 ukazało się tylko Devil May Cry: Peak of Combat – aczkolwiek gra z 2024 roku przeznaczona była tylko na platformy mobilne. Tak czy inaczej, może to nie być jedyna okazja na ponowne zaznajomienie się z Devil May Cry, bo już wcześniej mówiło się, że powstawać ma coś, co nazwano Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!